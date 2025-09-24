Roony Bardghji no lleva ni 4 meses en el Barça y ya lo ofrecen en el trueque

Roony Bardghji fue uno de los fichajes que realizó el FC Barcelona en el pasado mercado veraniego. El sueco, un desconocido para gran parte de los aficionados, es una de las percas en las que el Barça ha confiado desde el primer día, ya que, en un principio, venía para jugar en el filial, y no en el primer equipo, pero ha acabado haciéndose un hueco con los mayores y sorprendiendo a Hansi Flick.

Sin embargo, su situación podría cambiar, teniendo en cuenta que, a pesar de que no lleva ni 4 meses en el Barça, la dirección deportiva ya estaría pensando en ofrecerle en un trueque con el Borussia Dortmund. Los alemanes cuentan con Nico Schlotterbeck, un central que está despertando el interés de media Europa y, de hecho, también ha llamado la atención de Flick.

El Barça propondría un trueque entre Bardghji y Nico Schlotterbeck

Por eso, el alemán habría pedido su fichaje, ya que es un defensa que, a sus 25 años, combina juventud y experiencia en la Bundesliga y en la UEFA Champions League. Además, su altura y su potencia en el juego aéreo también son conceptos que el técnico cree que se adaptarían al estilo de juego que quiere implementar en el Barça. Reforzar la retaguardia es una prioridad y así lo ha dejado claro a los dirigentes.

El principal problema sería el precio, ya que el Dortmund pediría una cantidad muy alta para desprenderse del defensa. Por eso, el Barça intentaría rebajar esa cuantía con la inclusión de Bardghji en la operación, ya que los alemanes son conocidos por confiar siempre en los jóvenes y darles oportunidades, a pesar de que hace pocos meses que el sueco aterrizó en el conjunto azulgrana.

El defensa alemán es un objetivo del conjunto azulgrana para la zaga

Joan Laporta y Deco saben que el próximo verano deberán reforzar la defensa, ya que la salida de Iñigo Martínez hizo mucho daño. Se quiere buscar a un jugador que acompañe a Pau Cubarsí en el centro de la defensa para los próximos años y Schlotterbeck habría sido el escogido para liderar la zaga culé.