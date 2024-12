Será igual que bueno que Messi y Joan Laporta tiene el acuerdo a punto de firma

Joan Laporta acelera las gestiones para que Lamine Yamal firme la extensión del contrato que vence en 2026. En el Barça quieren asegurarse de que contarán con la estrella de 17 años por mucho tiempo más. El acuerdo está prácticamente cerrado y solo faltan ajustar algunos detalles menores, así lo explicó el representante del extremo culé, Jorge Mendes. “Va a renovar porque es del Barcelona”, aseguró.

Las palabras del portugués trajeron la tranquilidad que estaba esperando todo el mundo blaugrana. El contrato incluye una enorme mejora salarial y otras cláusulas para blindar al dorsal 19 de equipos como Manchester City, PSG o clubes de la liga saudí. Todavía se desconoce cuándo cerrará el acuerdo, pero está todo dado para que Lamine Yamal empiece a escribir su propia historia en el Barça, tal como lo hizo Lionel Messi en su momento.

Lamine es único

El 17 de diciembre se realizó la ceremonia de entrega de los premios The Best FIFA 2024. Aunque Lamine no obtuvo el galardón, finalmente se supo que terminó entre los 5 más votados. De esa forma, se convirtió en el jugador más joven en quedar en ese puesto, un logro que no tiene ni el propio Messi.

La gran actuación que tuvo Yamal en la Eurocopa 2024 lo posicionó como uno de los grandes candidatos a ganar el premio, pero, finalmente, se lo terminó llevando el delantero del Real Madrid, Vinícius Junior.

Clave para Flick y Joan Laporta

El entrenador alemán lo manifestó en más de una oportunidad: Lamine es el pilar del proyecto futbolístico culé. Desde su llegada, no hizo más que llenar de elogios a quien está señalado como el sucesor de Messi en el FC Barcelona. Es cierto que todavía le falta recorrido y está dando sus primeros pasos, pero lo que no deja de sorprender es la facilidad que tiene para incorporar nuevas facetas a su juego como, por ejemplo, las asistencias.

Desde que está Flick en el banquillo, Lamine repartió 11 pases a gol en lo que va de la temporada, un número que seguramente se hará más grande con el correr del año. Lo concreto es que Joan Laporta espera con ansias poder celebrar su logro personal: extender el contrato de Yamal.