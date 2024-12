Será la salida más dolorosa para Lamine Yamal, pero Joan Laporta ejecutará el sacrificio por el bien del Barça

El FC Barcelona ya está planificando la plantilla de la temporada que viene y la dirección deportiva sabe que se deberán hacer sacrificios para aumentar el nivel del equipo. El club sabe que los refuerzos son necesarios y por eso se producirán salidas dolorosas para algunos jugadores, ya que hay compañeros muy cercanos en el vestuario, ya sea por su edad o porque tienen muy buena relación entre ellos.

Es el caso de Lamine Yamal, que podría perder a uno de sus mejores amigos dentro del equipo. Joan Laporta habría puesto en el mercado a Alejandro Balde por el bajo rendimiento que está demostrando el lateral en los últimos partidos. No está rindiendo al mejor nivel en la banda izquierda y la entidad azulgrana ya está buscando recambios en el mercado de cara a la próxima temporada.

Balde, en el mercado

El jugador ha quedado sentenciado definitivamente, ya que no está demostrando un crecimiento durante este curso. En los despachos esperaban ver aún una madurez más grande de Balde y que se convirtiera en uno de los líderes en el terreno de juego y una pieza clave en el lateral izquierdo, pero no está siendo así. El futbolista está sufriendo mucho en defensa y no está siendo acertado en ataque.

Pases que no llegan a su destino o centros sin sentido son algunos de los aspectos donde Balde está siendo pésimo. Tanto, que Hansi Flick ha preferido darle minutos a Gerard Martín, a pesar de que tampoco tiene mucho nivel, en la banda izquierda. El club tiene un problema en ese lado del campo y los dos laterales que hay en plantilla no están rindiendo acorde al nivel del Barça.

Los posibles sustitutos

La dirección deportiva ya estaría rastreando el mercado para encontrar un sustituto de mucho nivel para el lateral izquierdo. Alphonso Davies es un objetivo del Barça y Flick estaría encantado con su fichaje, pero todo apunta a que va a renovar con el Bayern de Múnich. Por lo tanto, Laporta tendrá que seguir buuscando para tener un reemplazo justo de un Balde sentenciado definitivamente en el equipo azulgrana.