El FC Barcelona atraviesa un momento crítico en la portería. Wojciech Szczesny, quien ha asumido la titularidad tras la salida de Iñaki Peña y la lesión de Ter Stegen, ha mostrado un nivel que ha dejado al vestuario y a la afición perplejos. Muchos se preguntan qué hace un portero así en el Barça, ya que en varias ocasiones parece que el equipo juega “sin portero”. Los errores del polaco han costado goles claros y situaciones comprometidas, especialmente en partidos de alto riesgo, donde su seguridad bajo los palos es crucial.

El futuro del portero polaco dependerá de su capacidad para recuperar confianza y estabilidad bajo los palos. El Barça necesita un portero que garantice seguridad en partidos decisivos, y la competencia con Joan García y el regreso de Ter Stegen complica aún más la situación de Szczesny.

Comparativa con Joan García y números preocupantes

La llegada de Joan García al primer equipo se percibe como un soplo de aire fresco para la portería culé. A diferencia de Szczesny, García ha mostrado reflejos más rápidos, mayor capacidad de anticipación y seguridad en el juego aéreo. En los partidos disputados esta temporada, Szczesny ha recibido un promedio preocupante de goles por partido, y sus actuaciones han sido irregulares, alternando momentos correctos con fallos que ponen en aprietos al equipo.

En comparación, Joan García, aunque joven y con menos experiencia, transmite tranquilidad a la defensa y permite que el equipo juegue con más confianza desde atrás. Este contraste ha generado debates en el vestuario y en los medios sobre la fiabilidad del portero polaco y la necesidad de replantear la titularidad a largo plazo.

Situación contractual y futuro incierto

Szczesny tiene contrato con el Barça que lo mantiene en el club, pero su continuidad a largo plazo está en duda. Ha salido beneficiado de circunstancias puntuales: la salida de Iñaki Peña y la lesión de Ter Stegen le dieron la titularidad, pero sus actuaciones han puesto en evidencia que no está a la altura de las exigencias del equipo.

El club deberá decidir si confía en que el polaco recupere su mejor versión o si apuesta por dar minutos a García y preparar la transición en la portería, buscando un equilibrio entre experiencia y rendimiento. La presión sobre Szczesny no solo viene de la afición, sino también de compañeros y cuerpo técnico, que esperan fiabilidad en cada intervención.