Un jugador del Barça no celebró el gol de Raphinha contra el Benfica

El FC Barcelona logró una remontada épica ante el Benfica para certificar definitivamente el pase a los octavos de final de la Champions (4-5). Un gol de Raphinha en el último segundo del partido dio la victoria a los azulgranas en un encuentro loco, lleno de errores en las acciones de los dos equipos. Aun así, hubo un jugador del Barça que no celebró, como los demás, el tanto del brasileño.

Se trata de Ansu Fati, que a pesar de que esta vez sí que fue convocado por Hansi Flick, después de cuatro enfrentamientos consecutivos quedándose en casa, aunque solo fue para suplir la lesión de Dani Olmo, el extremo no tuvo ningún minuto sobre el césped de Lisboa y su situación es muy complicada. Tanto, que su actitud es muy tóxica y su estado anímo está por los suelos.

Ansu no celebró el gol de Raphinha

No es la primera vez que le pasa esto al futbolista culé en las últimas semanas. En la Supercopa de España disputada en Arabia Saudí, cuando el Barça humilló al Real Madrid en la final, todos los jugadores saltaron a celebrar el título con el pitido final, pero Ansu no. Se dedicó a andar desde la grada hasta el terreno de juego, pero sin muchos gestos de felicidad por haber ganado un trofeo más.

En el Estádio da Luz la situación fue parecida. Ve que no cuenta para Flick y se frustra, pero tampoco demuestra que pueda ganarse los minutos. De hecho, el técnico alemán ya avisó en rueda de prensa que tenía que mejorar en los entrenamientos para ser uno más del equipo, pero no está siendo así y el atacante sigue siendo uno de los descartes continuados del entrenador.

Su salida, encasillada

Tanto Joan Laporta como el propio Flick quieren quitárselo de encima, ya sea con una cesión o un traspaso en el mercado de invierno, pero de momento, el futbolista no está por la labor de salir, aunque no esté jugando. En el Barça está cobrando una cantidad de dinero que en cualquier otro equipo no podría ganarla, incluso de conjuntos de la Premier League.