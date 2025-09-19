Varios jugadores del Barça se han quejado a Flick, no tiene nivel, no puede seguir siendo titular

El FC Barcelona consiguió una gran victoria en el partido de debut en la UEFA Champions League ante el Newcastle. Dos goles de Marcus Rashford y las paradas espectaculares de Joan García permitieron a los azulgranas conseguir los primeros tres puntos en la máxima competición continental. Sin embargo, algunos jugadores acabaron quejándose a Hansi Flick del nivel de un futbolista.

Se trata de Ronald Araujo, uno de los centrales del equipo. El uruguayo fue titular en el encuentro europeo, haciendo pareja de centrales con Pau Cubarsí, pero volvió a estar en el punto de mira, como en otros partidos. El defensa no cometió ningún error de gravedad, pero su pésima salida con el balón y algunos fallos a la hora de dirigir el juego provocan este tipo de quejas.

Ronald Araujo ha vuelto a ser uno de los señalados en el partido ante el Newcastle

De hecho, algunos jugadores, especialmente los más importantes y pesos pesados del vestuario, como Pedri, se habrían quejado al entrenador de que no tiene el nivel para seguir siendo titular en el Barça, teniendo en cuenta el estilo de juego del conjunto azulgrana, ya que todos los futbolistas deben ser muy cautos con la pelota y tener la calidad suficiente para salir jugando con ella.

Sin embargo, Araujo no tiene estas cualidades, ya que aunque en defensa pueda ser un buen jugador para sacar las castañas del fuego en más de una ocasión, especialmente en el juego aéreo, para empezar las jugadas es un cero a la izquierda. Por ejemplo, en el descuento, cuando el Barça intentaba aguantar el balón para ganar el partido, el uruguayo se quitó de encima la pelota ante las quejas de sus compañeros.

Algunos jugadores del Barça creen que no puede ser titular

El central lleva recibiendo muchas críticas desde hace años, especialmente la temporada pasada, cuando fue otra vez el señalado y, según mucha gente, el culpable de la eliminación del equipo culé en la Champions debido a su fragilidad defensiva. Por lo tanto, está por ver si Flick hará caso a sus jugadores y dejará al uruguayo sin titularidad, o continuará confiando en él.