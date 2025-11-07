Varios jugadores del Barça se la tienen jurada a Flick

El FC Barcelona no está teniendo unos primeros meses de temporada muy sencillos. A diferencia del curso pasado, el juego del equipo está muy lejos de lo esperado y esto, sumado a la larga lista de lesiones que ha tenido la plantilla, especialmente de jugadores muy importantes, ha provocado roces en el vestuario. Y ahí, algunos futbolistas se la tienen jurada a Hansi Flick.

El alemán ya no está tan bien visto en el vestuario del Barça, teniendo en cuenta todos los problemas que ha habido en estos primeros partidos de la campaña. El hecho de que no se juegue a nada, en comparación con el año pasado, y haya tantas situaciones polémicas como la disciplina o los castigos por impuntualidad, que ha habido siempre, han acabado hartando al vestuario.

Los futbolistas que están más mosqueados son, en principio, los que no tienen muchos minutos bajo las órdenes del técnico, pero también hay algunos pesos pesados de la plantilla que están empezando a también ver mal a Flick. Además, también se le critica que el equipo haya perdido su juego característico de la temporada pasada y que no haya remedios por parte del cuerpo técnico.

Específicamente, uno de los graves problemas que ha tenido el Barça este curso ha sido la defensa, y varios jugadores le han pedido cambios a Flick. Aun así, el alemán se niega, de momento, a cambiar el estilo, que es jugar con una línea muy adelantada para provocar el fuera de juego de los rivales. Sin embargo, esto no está funcionando esta campaña y se están encajando muchos goles.

De momento, en el Barça se confía mucho en Flick por todo lo que pasó el año pasado, ya que devolvió la ilusión dentro de la entidad azulgrana y también en los aficionados, que era lo más importante. Aun así, la directiva también quiere cambios y evitar que se repitan situaciones que se han vivido en los últimos partidos.