Varios jugadores del Barça se quejan de que juegan con 10, pero Flick insiste, será titular contra Valencia

En el FC Barcelona crecen los susurros. Jugadores del vestuario se quejan de que en muchos partidos, aunque salen desde el inicio, el equipo parece estar jugando “con 10” debido a decisiones tácticas o individuales que, según ellos, debilitan al grupo. Falta de ayudas defensivas, retraso en replegar tras pérdida, jugadores que bajan físicamente su rendimiento. Todo eso suma para una crítica general de que no todos están rindiendo o incluso colaborando como debieran. Se sienten solos en muchos tramos del partido, especialmente cuando el rival presiona alto.

Estas quejas llegan justo antes del encuentro contra el Valencia, un partido que Hansi Flick tenía claro: apuesta fuerte. A pesar del malestar soterrado, el entrenador ha decidido ratificar su confianza en los mismos titulares en los puestos clave. Cree que mantener continuidad es la mejor forma de superar los altibajos y de reforzar sus ideas. Flick quiere que sus jugadores asuman las responsabilidades sin excusas, y ha dejado claro que las críticas públicas no cambiarán sus decisiones.

Flick, firme ante la tormenta

Flick sabe que no hace felices a todos, especialmente cuando algunos jugadores, sienten que están sacrificando mucho sin recibir el respaldo colectivo. Les molesta no ver solidaridad de ciertos compañeros cuando el equipo pierde línea de presión, cuando no hay repliegue rápido, o cuando hay fallos individuales que dejan al equipo expuesto. Varios futbolistas creen que se juzga más al que falla visiblemente que a aquellos cuya responsabilidad táctica es frágil, y sienten que las oportunidades no siempre se reparten según el esfuerzo mostrado.

Con todo, Flick ha mantenido su postura. Ha confirmado que seguirá apostando por esos mismos jugadores titulares contra el Valencia, los que “han formado parte de su idea desde el comienzo”. Cree que cambiar ahora podría generar más inestabilidad que reforzar la continuidad ante un desafío importante. De hecho, ha hablado en privado con algunos de los más críticos, pidiéndoles que entiendan el contexto y que mantengan la concentración.

Flick no quiere que nadie se sienta imprescindible

El técnico alemán entiende que mientras el rendimiento global no mejore, seguirá habiendo percepciones adversas —pero confía en que las buenas actuaciones vendrán y con ellas se reduzcan las fricciones.

Este tironeo entre lo colectivo y lo individual instala una tensión que, de no gestionarse, puede afectar más que un mal resultado. Los que juegan sienten la presión, los que miran sienten la impotencia, y Flick, en su apuesta, parece dispuesto a llevar el barco con los mismos rostros, aunque el oleaje crezca.