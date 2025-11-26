Viaje de vuelta a Barcelona muy caliente por la bronca de Raphinha

El FC Barcelona sucumbió en su visita a Stamford Bridge, cayendo derrotado de manera contundente contra el Chelsea (3-0). Por eso, el viaje de vuelta a la capital catalana fue muy caliente, teniendo en cuenta que hubo una bronca de Raphinha, uno de los capitanes del equipo, por la actitud que tuvieron algunos jugadores del Barça sobre el terreno de juego del campo inglés.

El brasileño quiso alentar al equipo con palabras contundentes como uno de los futbolistas con brazalete y dejó claro que solo ellos eran los culpables de esta situación, quitándole el foco a otra gente, como al propio entrenador, Hansi Flick. Ahí, Raphinha quiso defender a su técnico y recalcó que esto solo lo podían levantar ellos mismos, juntos, como un equipo serio y maduro.

Raphinha pegó una bronca en el viaje de vuelta a Barcelona

El extremo volvió a ser suplente en el segundo partido tras su vuelta, algo normal, ya que aún no está preparado para jugar los 90 minutos. Aun así, cuando salió al campo en la segunda mitad, ya con el marcador muy en contra y todo perdido, fue de los que más presionó sobre el césped y quien puso la intensidad, algo que el Barça ha echado en falta con su baja por lesión.

De hecho, el propio Raphinha aseguró que él tenía que ser el primero con esta actitud para luego reprocharle a los demás y alentar al equipo, algo que pasó en el viaje de vuelta a Barcelona. Fue muy caliente por la bronca que le pegó a sus compañeros, pero también fue vitalizador y alentador para la plantilla para intentar darle la vuelta a la situación, especialmente en la Champions.

El brasileño, como capitán, quiso alentar al equipo con un discurso contundente

El brasileño se comportó como uno de los capitanes del equipo, dando un discurso contundente y dejando claro que ellos eran los únicos responsables para cambiar todo, desde el juego que tienen hasta el comportamiento de algunos futbolistas que fueron muy criticados en el partido contra el Chelsea, especialmente los defensas, como Ronald Araujo o Jules Kounde, que volvieron a salir en la foto.