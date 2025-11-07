¿Alexia Putellas o Aitana Bonmatí? Las dos estrellas que hacen brillar al Barça rumbo a ‘The Best’

El FC Barcelona femenino sigue dejando su huella en el fútbol mundial gracias a sus figuras más brillantes. Aitana Bonmatí y Alexia Putellas no son solo jugadoras excepcionales. Son líderes dentro y fuera del terreno de juego. Marcan la pauta en cada entrenamiento, guían a sus compañeras y son referentes para la nueva generación de futbolistas.

Aitana, centrocampista del Barça y la selección española, encabeza la lista de nominadas al premio The Best de la FIFA como mejor jugadora de 2025. No es casualidad: la catalana busca su tercer galardón consecutivo después de conquistar también su tercer Balón de Oro hace apenas dos meses. Su temporada fue brillante, con actuaciones memorables en la Champions y en la selección, a pesar de no haber levantado el trofeo en la final de la EURO ni en la Champions League.

Por su parte, Alexia Putellas, otra estrella del Barça y exganadora del premio en 2021 y 2022, vuelve a estar entre las favoritas. Su talento y visión de juego la mantienen como un referente global. Juntas, Aitana y Alexia representan el poderío del fútbol español y del Barça, mostrando que la excelencia no es casualidad, sino fruto de trabajo, pasión y constancia.

Aitana Bonmatí, Patri Guijarro, Ewa Pajor, Claudia Pina, and Alexia Putellas have been nominated for The Best FIFA Women's Player of the Year Award.





Una nueva era de reconocimiento español

La FIFA desveló recientemente las listas de candidatas a sus premios anuales. Además de Aitana y Alexia, el fútbol español cuenta con más representantes: Patri Guijarro, Claudia Pina y Ewa Pajor también del Barça, figuran entre las nominadas. Esto refuerza la idea de que España domina cada vez más el panorama femenino mundial.

Para Aitana, el The Best sería la confirmación de su estatus como una de las mejores jugadoras de todos los tiempos, pese a las decepciones en finales recientes. Alexia, por su parte, tiene la oportunidad de recuperar el reconocimiento que ya obtuvo y demostrar que sigue siendo indispensable para su equipo y su selección.

Más allá de los premios, estas nominaciones reflejan un hecho claro: el Barça femenino está en la élite gracias a sus estrellas. Bonmatí y Putellas no solo ganan trofeos. Inspiran, motivan y elevan el nivel del fútbol femenino español, consolidando una era dorada que promete muchos años de éxitos.