Acaba de traicionar a Mbappé por culpa de Luis Enrique, no jugará en el Real Madrid

Una de las alternativas que había sonado con más insistencia para reforzar el lateral derecho del Real Madrid era la que tenía a Achraf Hakimi como protagonista. Aunque a estas alturas ya nadie tenga ninguna duda de que Trent Alexander-Arnold es el elegido por Florentino Pérez, gracias a que finaliza contrato con el Liverpool el 30 de junio, no es el único nombre que figura en el casting para convertirse en el sucesor de Dani Carvajal, lesionado de gravedad.

Existen muchas incógnitas con el futbolista de Móstoles, que es muy probable que no pueda volver a su mejor nivel tras destrozarse la rodilla, y más considerando que tiene una edad avanzada, y supera la treintena. E incluso, su carrera corre peligro, y se puede ver obligado a retirarse. Por ese motivo, en el Santiago Bernabéu quieren firmar a un nuevo especialista, tras haber comprobado que Lucas Vázquez no puede ser titular habitual, y no da la talla.

Y la estrella del Paris Saint-Germain había aparecido en escena, pues es considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo en su posición, y ya hace muchas temporadas que lo viene demostrando. Zinedine Zidane le forzó a hacer las maletas en su día, tras regresar de su cesión de dos años en el Borussia Dortmund, donde acabó de explotar todo su potencial, y fue traspasado al Inter de Milán, antes de ser reclutado por Nasser Al-Khelaïfi.

Florentino Pérez estaba considerando seriamente la idea de lanzarse a por Achraf, y tenía un as bajo la manga, como es la presencia de Kylian Mbappé en el vestuario. Durante los años que jugaron juntos en el Parque de los Príncipes entablaron una estrecha relación de amistad, que conservan aún a día de hoy, y esto podía ser un aliciente importante para que Hakimi decidiera volver al Madrid, donde llegó a jugar algunos encuentros con el primer equipo antes de decir adiós.

Pero finalmente, el marroquí se ha decantado por aceptar la propuesta de renovación que le han presentado, y Luis Enrique ha logrado convencer a uno de sus hombres de confianza para que no se vaya.