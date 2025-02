Florentino Pérez le ha pedido que salga del Real Madrid porque no puede seguir protegiéndolo

El Real Madrid está sufriendo mucho este curso con las lesiones, especialmente en defensa. Carlo Ancelotti no tiene a centrales disponibles del primer equipo o, al menos, con los que cuente. Mientras que Antonio Rüdiger, David Alaba y Éder Militão están de baja por lesiones más o menos graves, el único que el técnico italiano podría utilizar es Jesús Vallejo, pero el zaragozano está directamente apartado de todo.

Aunque sigue entrenando y no tiene ningún problema físico, el defensa no cuenta absolutamente para nada para el entrenador. En el partido contra el Leganés de Copa del Rey, prefirió usar a dos canteranos como Raúl Asencio y Jacobo Ramón antes que a Vallejo, que es de la primera plantilla. El jugador ha querido reivindicarse en las redes sociales y demostrar que podrían contar con él, pero de momento, no va a ser el caso.

Vallejo quiere reivindicarse y le ha pedido la renovación a Florentino

Además, el futbolista, a pesar de que no juega, le habría pedido a Florentino Pérez renovar, ya que su contrato acaba a final de temporada y quiere seguir aunque no tenga minutos. Sin embargo, el presidente le habría comunicado que, lamentablemente, no lo va a poder proteger más, ya que era uno de los jugadores que el máximo mandatario blanco estaba evitando que saliera definitivamente en los últimos años.

Y seguimos entrenando pic.twitter.com/fE7YHkFDTN — Jesús Vallejo (@JesusVallejo) February 6, 2025

Por lo tanto, le ha dicho que no lo va a renovar y que tendrá que abandonar el club madrileño a final de curso, cuando se le acabe su contrato. Vallejo va a intentar hasta el final alargar su vinculación, al menos un año, pero tanto Ancelotti como Florentino saben que eso será prácticamente imposible y que solo está malgastando un hueco en el primer equipo que lo podría aprovechar otro.

Ancelotti no cuenta con él

De hecho, el central solo ha jugado 11 minutos esta campaña y casi le cuestan un partido al Madrid. Entró en el encuentro contra el Alavés en el Santiago Bernabéu con un 3-0 favorable a los blancos y el marcador acabó con un 3-2, después de unas acciones defensivas pésimas. A partir de ahí, el entrenador italiano no le ha dado más minutos y no parece que vaya a jugar más lo que queda de temporada.