Adiós al Real Madrid, firma la renovación y Xabi Alonso propone tres estrellas más

El Real Madrid tenía entre ceja y ceja un fichaje estratégico para reforzar su defensa de cara al próximo verano. William Saliba, el zaguero estrella del Arsenal de Arteta, era el gran objetivo de Xabi Alonso, que soñaba con construir una zaga de ensueño junto a Huijsen, el joven talento blanco. Sin embargo, ese deseo se ha roto de golpe: el jugador está a punto de cerrar su renovación con el Arsenal, apostando por el proyecto de Mikel Arteta y descartando el salto definitivo al Santiago Bernabéu.

El Arsenal convence a Saliba y rompe el sueño blanco

Durante meses, la directiva del Real Madrid trabajó en silencio en la posibilidad de fichar a Saliba, un central que lo tiene todo: potencia, velocidad, capacidad de liderazgo y juventud. Incluso en Inglaterra se apuntaba que el defensa estaba listo para probar suerte en LaLiga, dando un paso más en su carrera deportiva. Pero la mejora competitiva del Arsenal en la Premier y la Champions ha cambiado por completo la situación.

Saliba siente que el proyecto gunner tiene recorrido y que, bajo las órdenes de Arteta, puede convertirse en uno de los mejores centrales del mundo sin necesidad de cambiar de camiseta. Esa confianza ha sido suficiente para que el francés dé el sí a una renovación multimillonaria, que dejará sin margen de acción al Real Madrid para insistir en su fichaje.

Xabi Alonso pierde a su favorito y ya piensa en alternativas

La noticia no sienta nada bien en el Bernabéu, especialmente a un Xabi Alonso que tenía a Saliba como su pieza favorita para reforzar la defensa. El técnico quería un perfil de central joven pero con experiencia, capaz de liderar a largo plazo la zaga blanca. Sin embargo, el tren se ha escapado y ahora tocará buscar nuevas opciones en el mercado.

Los nombres de Ibrahima Konaté, Dayot Upamecano o incluso Marc Guéhi ya aparecen en la agenda merengue como alternativas de primer nivel. La dirección deportiva blanca es consciente de que necesita reforzar la defensa para seguir compitiendo al máximo nivel, pero la pérdida de William Saliba es un duro golpe a las aspiraciones de un Real Madrid que soñaba con él como jefe de la retaguardia.