Al-Khelaïfi prepara el bombazo del año, fichaje para olvidar a Mbappé, el Real Madrid también lo quiere

En el Paris Saint-Germain parecen tener claro que necesitan concretar un fichaje estelar próximamente para conseguir hacer olvidar a Kylian Mbappé. No han encontrado a nadie que pueda prometer los goles que aseguraba el actual jugador del Real Madrid, y Nasser Al-Khelaïfi se maldice por no haber traído a nadie en el pasado mercado de verano, y confiar en las piezas que ya se encontraban en la plantilla, pues no han dado el paso al frente que se les exigía.

Tan solo Bradley Barcola ha asumido más responsabilidades, y ahora mismo es la gran referencia ofensiva de los de Luis Enrique, pero no se le puede pedir mucho más de lo que ya está haciendo, considerando que apenas cuenta con 21 años de edad. En el Parque de los Príncipes ya están preparando un bombazo para 2025, y entre los nombres que se han atrevido a anotar en la agenda de objetivos nos encontramos con Mohamed Salah, Erling Haaland o Lautaro Martínez.

Y el nuevo favorito de la escuadra francesa parece ser Cole Palmer, quien es uno de los futbolistas de moda en todo el panorama internacional. Desde que aterrizó en el Chelsea ha mantenido una progresión constante, y ha pasado de ser considerado como una joven promesa de futuro, a codearse con los mejores del planeta en cuanto a cifras. Tuvo un primer año para el recuerdo, y en este se ha acabado de consagrar, demostrando que no fue flor de un día.

Es el líder de un equipo que no vive su mejor momento institucional, y no le ha pesado la responsabilidad. El canterano del Manchester City ha completado actuaciones soberbias en la Premier League, donde ya es una de las caras más reconocibles, y en la actual temporada ha anotado un total de 12 goles, además de repartir seis asistencias, en tan solo 21 encuentros. Unas cifras impresivas, si tenemos en cuenta que no juega como delantero.

Al-Khelaïfi ha quedado enamorado del futbolista inglés, y tiene la intención de desembolsar más de 100 millones de euros para que se convierta en el nuevo ídolo del PSG.

Una mala noticia para el Real Madrid, que también tiene a Palmer en la agenda de objetivos.