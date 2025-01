Al-Khelaïfi rechaza el fichaje de Cristiano Ronaldo por el PSG

En los últimos días circuló la versión de que Cristiano Ronaldo tenía todo arreglado con Al-Khelaïfi para sumarse al proyecto futbolístico del PSG. Rápidamente, el reconocido periodista Fabrizio Romano, quien es considerado un gurú en temas relacionados con el mercado de fichajes, salió a desmentir estas versiones y dijo que no hay ninguna negociación en curso para cerrar su llegada al actual campeón de la Ligue 1.

"El PSG no está en conversaciones para fichar a Cristiano Ronaldo a pesar de las informaciones. Discusiones que ni siquiera se llevan a cabo ahora", posteó Romano a través de su cuenta personal en X.

En Francia no cayeron para nada bien las declaraciones que hizo el astro portugués sobre el nivel de la Ligue 1 y, por eso, no hay ningún equipo que tenga intenciones de ficharlo una vez que concluya su contrato con el Al-Nassr de Arabia Saudita.

🚨🚫 Paris Saint-Germain are not in talks to sign Cristiano Ronaldo despite reports.



