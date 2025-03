Al-Khelaïfi se ríe de Florentino Pérez y del Real Madrid con una oferta de 30 millones de euros

Nasser Al-Khelaïfi se ha reído de Florentino Pérez y de todo el Real Madrid presentando una oferta que se puede catalogar como ridícula a cambio de un jugador que, pese a ser muy discutido, ha sido indispensable para Carlo Ancelotti durante el presente curso. Porque Aurelien Tchouaméni ha jugado prácticamente todos los minutos posibles, y se ha mantenido al margen de todas las críticas que ha recibido semana tras semana.

Ya sea como centrocampista o como central, rara vez no ha estado en el once inicial, aunque no se puede decir que haya mostrado un nivel especialmente convincente. Se le cuestiona por ser muy propenso a cometer errores infantiles, y por tener despistes que cuestan goles en contra, y en muchas ocasiones, la pérdida de puntos, pero ‘Carletto’ se ha mostrado indiferente a la opinión de la prensa e incluso de la propia afición ‘merengue’, y siempre ha confiado en él.

El técnico transalpino no se ha atrevido a sacar al canterano del Girondins de Burdeos del terreno de juego, y ha preferido alinearlo antes que a otros compañeros como Luka Modric, Raúl Asencio, Dani Ceballos o Eduardo Camavinga, algo que para mucha gente es incomprensible. Pero en el Santiago Bernabéu tienen claro que lo mejor que pueden hacer con el futbolista nacido en el año 2000 es traspasarlo, e intentar recuperar la inversión que realizaron en su día. Al menos, una parte de ella.

El futuro de Tchouaméni cada vez está más lejos del Madrid, en especial, si Ancelotti, su valedor y principal defensor, es despedido. Florentino Pérez está dispuesto a negociar las ofertas que lleguen por él, aunque la lista de pretendientes que tiene es realmente escasa. No obstante, el Paris Saint-Germain sí que ha mostrado un firme interés por un crack al que ya trató de reclutar cuando todavía defendía los colores del Mónaco, antes de que llegara a España.

Pero Al-Khelaïfi no pasará de los 30 millones de euros, una cantidad ridícula e insuficiente, si consideramos que el cuadro blanco tuvo que poner 100 ‘kilos’ entre fijos y variables para poder ficharlo en verano de 2022.