Florentino Pérez tiene un caso más preocupante que el de Vinícius en el vestuario del Real Madrid

Los rumores que vinculan a Vinícius Junior con el Al Ahly de la Saudi Pro League son cada vez más fuertes, pero a Florentino Pérez le preocupa la situación de otro jugador del Real Madrid. Rodrygo Goes aparece en el radar de varios clubes europeos que están en condiciones de poner una millonada sobre la mesa y ofrecerle algo que el conjunto merengue no puede: ser la estrella de la plantilla.

Tanto el Manchester City como el PSG están interesados en contar con los servicios del futbolista surgido en el Santos de Brasil. Para Pep Guardiola, Rodrygo tiene todas las condiciones para ser el compañero de ataque de Erling Haaland en los citizens, que están encarando un proceso de renovación tras la pésima temporada que están realizando. Por su parte, Al-Khelaïfi cree que la incorporación del brasileño sería clave para formar una temible dupla junto con Bradley Barcola y Ousmane Dembélé.

Florentino Pérez, preocupado

El máximo dirigente del Real Madrid está conforme con el gran rendimiento que está mostrando Rodrygo en lo que va de la temporada. Lo que más admira es el esfuerzo y trabajo que puso para volver a ganarse la titularidad en el equipo de Carlo Ancelotti. Desde la llegada de Mbappé, el brasileño tuvo que cambiar su forma de jugar para seguir en el once inicial y no tener que esperar su oportunidad desde el banquillo.

Con el correr de los partidos, Rodrygo se adaptó a su nuevo rol en el Real Madrid y es una pieza clave para afrontar la parte más exigente del año. Justamente, su versatilidad es lo que está llamando la atención de otros clubes de Europa que tienen el poderío económico para hacer una oferta concreta. Florentino Pérez, mientras tanto, estudia el mercado y no descarta mejorar su contrato con tal de retenerlo en el club.

¿Y Vinícius?

La situación del futbolista surgido en el Flamengo es más compleja. Aunque tiene contrato con el Real Madrid hasta junio de 2027, el brasileño tiene dos ofertas sobre la mesa: Al Ahly y Manchester United.

Florentino Pérez no tiene intención de sentarse a negociar, por lo que solo saldrá si alguien paga la cláusula de rescisión de 1.000 millones de euros. Sin embargo, el presidente merengue sospecha que Vinícius está teniendo malas actitudes para forzar su salida. Si eso no cambia, no sería descabellado que Florentino reconsidere su postura y lo venda al mejor postor.