Arne Slot aprovecha el error de Simeone y el Liverpool prepara 60 millones

El Liverpool es, junto al Barça, el equipo más en forma del planeta, como demuestran los impresionantes resultados que han cosechado esta temporada, que prometía ser de transición. Jürgen Klopp abandonó el cargo de entrenador después de casi una década, y dejó un vacío enorme que parecía muy complicado que alguien consiguiera ocupar. Pero Arne Slot lo está haciendo de maravilla, y eso que este verano no llegaron refuerzos para la plantilla.

Algo que no ha sido un impedimento para que exprima todo el potencial de sus jugadores, y son líderes en la Premier League, y también en la Champions League. Pero en enero ya ha pedido que lleguen caras nuevas, y una demarcación donde insiste en traer a alguien es en la de delantero centro, ya que no dispone de un ‘9’ de garantías. No cuenta con Darwin Núñez, y cree que Diogo Jota y Cody Gakpo rinden mejor en la banda. En este sentido, un nombre que gusta mucho en Anfield es Samu Omorodion.

Sin duda, el crack español está siendo una de las grandes sensaciones del actual curso, y ha callado muchas bocas. Por ejemplo, la de Diego Pablo Simeone, que no confiaba en sus habilidades, y le obligó a salir del Atlético de Madrid por la puerta de atrás en verano, cuando todo el mundo daba por hecho que se quedaría. En su lugar, prefirió traer a Julián Álvarez y a Alexander Sörloth, que no están acabando de convencer, sobre todo, el noruego.

El prometedor delantero de 20 años, por su parte, se vio obligado a buscarse un nuevo desafío, y llegó a estar muy cerca de aterrizar en el Chelsea, pero al final se decantó por el Oporto. Y las cosas no le podrían ir mejor en su aventura por Portugal, donde ya se ha consolidado como una de las principales figuras de su equipo, y ha mostrado un rendimiento fantástico desde el minuto uno. Los 11 tantos en 11 encuentros que acumula dan buena fe de ello.

Enrique Cerezo y ‘El Cholo’ deben de estar tirándose de los pelos por dejar escapar a Omorodion, por el que solamente percibieron 15 millones de euros, un regalo en toda regla. Slot quiere aprovecharse del error que cometieron los colchoneros, y llevárselo al Liverpool.

Y para ello, los ‘reds’ tienen preparada una oferta valorada en 60 ‘kilos’.