Arne Slot busca sustituto para Van Dijk y lo encuentra en España

El Liverpool se prepara para una reconstrucción importante en verano. En los últimos años, ya han tenido que despedirse de leyendas como Jürgen Klopp, Roberto Firmino, James Milner, Jordan Henderson o Sadio Mané, y en 2025 llegará el turno, con casi total seguridad, de Mohamed Salah y de Virgil Van Dijk. Ambos siguen siendo imprescindibles para el nuevo entrenador, Arne Slot, pero finalizan contrato en junio y no hay novedades acerca de una posible renovación.

No cabe duda de que serán dos bajas muy dolorosas, pero ambos parecen haber llegado a la conclusión de que es el momento de iniciar una nueva aventura en sus respectivas carreras, ahora que superan los 30 años. Y la más sensible sería la del defensa neerlandés, que es la pieza más indispensable para los ‘reds’, ya que no tiene a un sustituto de garantías. Por ende, el equipo inglés está ante la obligación de acudir al mercado y fichar a un nuevo especialista.

Tienen que traer a un defensa que tenga el liderazgo, la personalidad y las condiciones físicas y técnicas que atesora el ex del Southampton, del Groningen o del Celtic, algo que no será fácil en absoluto. Manejan una lista con varios nombres propios, y una de las opciones que más parecen convencer en Anfield es la que tiene como protagonista a un crack que juega actualmente en La Liga EA Sports. Y más concretamente, en las filas del Sevilla.

Porque, aunque los hispalenses no vivan un buen momento, y ya hace tiempo que dejaron de pelear por las posiciones que dan acceso a la Champions League, aún tienen algún futbolista interesante en la plantilla, como es el caso de Loïc Badé. Fue uno de los últimos descubrimientos que hizo Monchi antes de comprometerse con el Aston Villa, y el zaguero francés ha ido ganando peso en la entidad hasta convertirse en uno de los ídolos de la grada.

Ya ha sido internacional con la selección absoluta de su país, Francia, y ha llamado la atención de grandes escuadras, como es el Liverpool, que le considera un interesante reemplazo para Van Dijk.

A cambio, podrían ofrecer más de 40 millones de euros para que abandone la capital andaluza.