De protegido por Luis Enrique a sentenciado, busca equipo, pero nadie lo quiere

Luis Enrique tomó muchas decisiones controvertidas durante su etapa como entrenador de la selección española, y algunas de las más llamativas fue dejar de contar con Sergio Ramos o con David de Gea, que eran dos de las grandes figuras del equipo, y también tenían un gran peso en el vestuario. Asimismo, no hay que olvidar que fue quien también dejó fuera a Iago Aspas de las convocatorias, y dio la oportunidad de debutar a Pedri, a Gavi o Nico Williams, que ahora sin fijos para Luis de la Fuente.

De modo que hay que reconocerle su buen ojo a la hora de apostar por algunos jóvenes talentos, pese a su poca experiencia en la élite, aunque conviene recordar que hubo otros experimentos que no dieron un buen resultado, y que han desaparecido de los planes de ‘La Roja’, como es el caso de Carlos Soler, de Hugo Guillamón, y en especial, de Pablo Sarabia. Sin duda alguna, es el ejemplo más significativo, ya que para el gijonés no solo era imprescindible, sino que tuvo un papel muy protagonista.

Algo que poca gente comprendía, ya que en ese entonces, el canterano del Real Madrid apenas estaba teniendo minutos y continuidad en el Paris Saint-Germain, curiosamente, el equipo donde actualmente entrena ‘Lucho’. Pero eso no fue un impedimento para que decidiera reclutarlo para la selección, y participó tanto en la Eurocopa de 2021 como en el Mundial de Qatar. Una realidad que contrasta con la que está viviendo en estos momentos de su carrera.

Porque el polivalente atacante ya no está en los planes del combinado español, y De la Fuente no lo tiene en mente. Y en su escuadra, el Wolverhampton Wanderers, se encuentra en una situación realmente delicada, al no haber tenido un papel importante para el entrenador, Vitor Pereira, como reflejan las cifras. Apenas ha estado encima del terreno de juego durante un total de 488 minutos repartidos en 12 encuentros, y busca una salida antes de que acabe el mercado de invierno.

Finaliza contrato en junio, y están dispuestos a darle la carta de libertad para que se vaya con efecto instantáneo. El problema es que ningún equipo ha mostrado interés por Sarabia, pese a que en su día pudo presumir de ser uno de los intocables de Luis Enrique.