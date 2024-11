De ser intocable para Xavi Hernández a hundirse en Italia después de que Flick lo echara del Barça

Sergi Roberto fue una pieza intocable para Xavi Hernández mientras dirigía al Barça, y logró impedir su salida en más de una ocasión. Confiaba plenamente en su antiguo compañero, con el que tenía una fantástica relación, y presionó a Joan Laporta para que ampliara su contrato en un par de ocasiones, cuando el presidente ya tenía decidido echarlo. Y fue importante en las rotaciones, gracias a su polivalencia, su experiencia y su jerarquía en el vestuario.

No obstante, el internacional español no pudo cumplir su sueño de retirarse en el Camp Nou por culpa de Hans-Dieter Flick, que nada más llegar le enseñó la puerta de salida. No contaba con él, y su puesto lo ocupó Marc Casadó, una jugada que no podría haber dado un mejor resultado, viendo el nivel que ha mostrado el canterano de 21 años, que se ha afianzado en la titularidad. El de Reus, por su parte, estuvo buscando un nuevo desafío, ya que no se planteaba la retirada.

La intención era permanecer en España, y también estuvo en conversaciones para marcharse a Estados Unidos, a Japón, a Qatar o a Arabia Saudí. Pero al final su destino se encontró en Italia, después de que Cesc Fábregas le convenciera para que le acompañara en su aventura por el modesto Como, que acababa de conseguir por primera vez en su historia el ascenso a la Serie A. Y allí se encontró con otras viejas glorias como Pepe Reina, Alberto Moreno o Raphaël Varane.

Aunque por desgracia para Sergi Roberto, las cosas no le están yendo como podía imaginarse. Sí que está teniendo minutos y ha sido un futbolista importante en los esquemas, pero los resultados no han acompañado, y están siendo muy discretos. Ahora mismo, después de haberse disputado ya 11 jornadas del campeonato, ocupan una decepcionante decimoquinta posición, con únicamente un par de victorias, además de tres empates.

Tienen nueve puntos, y se encuentran a uno del colista, que es el Lecce, por lo que en la próxima fecha podrían pasar a ocupar plazas de descenso. Y esto ha hecho que Cesc pueda ser despedido.

Si esto sucede, el antiguo capitán del Barça se quedaría sin su gran valedor, como le ocurrió con Xavi hace unos meses.