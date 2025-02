Deco activa la negociación en Inglaterra que lleva a un futbolista al Barça en julio

El Barça tiene varios frentes abiertos en la plantilla, y muchas demarcaciones en las que desean traer caras nuevas para poder mejorar el nivel competitivo que existe. Y uno de los puestos donde existen más problemas es sin lugar a dudas el lateral zurdo, debido a los problemas físicos que han acompañado a Alejandro Balde durante el último año y medio, y a la discreta aportación de Gerard Martín, que no es un relevo de garantías en absoluto.

Deco tiene pendiente encontrar a un nuevo especialista, para satisfacer las pretensiones de Hans-Dieter Flick, quien no ha dudado en recomendar el fichaje de un crack para ese puesto. Y una opción que ha ganado fuerza en las últimas horas es la que tiene como protagonista a Hugo Bueno, al que han estado siguiendo atentamente durante su cesión en las filas del Feyenoord, después de que el año pasado dejara buenas sensaciones en el primer equipo del Wolverhampton Wanderers.

Llegó a afianzarse en la titularidad, pero esta temporada decidió probar suerte y seguir madurando en la Eredivise, y el resultado no podría haber sido más convincente. Por estadísticas, es uno de los mejores futbolistas de Europa en su puesto, y ha demostrado su talento en escenarios tan exigentes como la Champions League, donde fue uno de los pilares para que su equipo diera la campanada y accediera a octavos de final, eliminando a un histórico como el Milan.

Debería de regresar a Inglaterra en junio, pues no seguirá en De Kuip, pero ya hay muchas escuadras que han mostrado un firme interés en el internacional español sub 21 y sub 18, y desde el Spotify Camp Nou lo valoran como un magnífico suplente para Balde, y a un coste que no sería especialmente elevado. Además, los informes que han realizado los observadores son muy favorables, y aconsejan a Joan Laporta probar suerte con esta operación.

Así que Deco no ha tardado mucho tiempo en comenzar a mover hilos, para asegurarse de que Bueno acaba en el Barça, y ya se ha desplazado a las islas para reunirse con algunos representantes de los Wolves, que pedirán cerca de 10 millones de euros por el zaguero vigués.