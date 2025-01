Deco lo quiso traer al Barça, Flick lo rechazó y ha acabado con José Mourinho en Turquía

Los problemas que el Barça tenía en el eje de la zaga antes de comenzar el curso provocaron que Deco se llegara a plantear muy seriamente la posibilidad de incorporar a un nuevo jugador. Clément Lenglet, Marcos Alonso y Mikayil Faye hicieron las maletas, mientras que la continuidad de Íñigo Martínez y de Eric García también era una incógnita, y se especulaba con sus posibles despedidas, aunque al final terminaron quedándose.

Porque Hans-Dieter Flick tenía una defensa a cuadros tras conocerse el alcance de las grave lesiones de Ronald Araújo y de Andreas Christensen, que dejaron a Pau Cubarsí como el único central disponible de absolutas garantías. Y el director deportivo estudió la llegada a préstamo de algún futbolista con experiencia y que pudiera rendir desde el minuto uno, por lo que colocó encima de la mesa el nombre de Diego Carlos, que contaba con un currículum interesante en La Liga EA Sports.

Su etapa por el Sevilla fue un éxito descomunal, y pasó de ser un completo desconocido a estar entre los mejores zagueros del planeta, lo que llevó al Aston Villa a realizar una importante inversión para hacerse con sus servicios. Por desgracia, no ha tenido suerte en su periplo por la Premier League, por culpa de la grave lesión que sufrió al poco de aterrizar, rompiéndose el talón de Aquiles, de la que nunca se ha acabado de recuperar al 100%.

No ha sido capaz de volver a su mejor nivel, y ya no entraba en los planes de Unai Emery, por lo que Monchi le buscaba una salida. Y los ‘villanos’ estaban en disposición de permitir la cesión del internacional brasileño al Spotify Camp Nou, una idea que acabó quedando descartada por ‘Hansi’, quien no se mostró seducido con este fichaje, y prefirió dar un voto de confianza a Eric y a Íñigo, y también a los talentos de La Masía, como Sergi Domínguez o Andrés Cuenca.

Diego Carlos se tuvo que quedar en Villa Park, aunque estaba muy seducido por su desembarco en el Barça, pero apenas ha tenido continuidad en el primer tramo del curso. Y esto le ha llevado a dejar Birmingham en el presente mercado de invierno, para mudarse a Turquía.

Más concretamente, ha aterrizar en Estambul, para defender los colores del Fenerbahçe, y estar a las órdenes de José Mourinho, tras el acuerdo al que han llegado con el Aston Villa, a cambio de 10 millones de euros.