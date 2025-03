El Bayern no cuenta con él, el Barça lo descarta y su destino se encontrará en el Villarreal con Marcelino

La carrera de Bryan Zaragoza es digna de estudio, pues pasó en apenas unos meses de estar compitiendo en La Liga Hypermotion con el Granada, a firmar por el Bayern de Múnich, donde la suerte no le acompañó. No tuvo una adaptación sencilla por culpa de la barrera del idioma, al no hablar ni alemán ni inglés, y tampoco ayudó la enorme competencia que existía en su posición, la de extremo. Y Thomas Tuchel no le dio oportunidad para demostrar su talento.

De hecho, le criticó públicamente, y señaló que no era un fichaje que había solicitado, por lo que casi no jugó nada. Vincent Kompany tampoco tenía la intención de darle protagonismo, y esto propició que en verano optara por regresar a La Liga EA Sports, en esta ocasión, para recalar en las filas de Club Atlético Osasuna, donde ha sido un pilar indispensable desde el primer día, y ha seguido impresionando con su electricidad y su desequilibrio.

Ha quedado comprobado que está preparado para jugar en un equipo más poderoso, y entre sus pretendientes se había situado al Barça, que en el pasado ya mostró interés por él, antes de que se trasladara a Alemania. Joan Laporta y Deco valoraban al atacante malagueño como un refuerzo muy útil, para dotar a Hans-Dieter Flick de más alternativas a la hora de hacer rotaciones en la parcela ofensiva, y a un precio aceptable, de unos 15 millones de euros.

Pero ‘Hansi’ no se ha mostrado especialmente seducido con la posible llegada de Bryan, y cree que hay opciones mucho más convincentes, pues el futbolista de 23 años no le acaba de entrar por los ojos, y sus estadísticas este curso tampoco son impresionantes, con un total de cinco asistencias y un tanto. En cambio, el Villarreal sí que pretende aprovechar la oportunidad de hacerse con Zaragoza, cuyo regreso al Allianz Arena está totalmente descartado.

Marcelino García Toral ha solicitado a la directiva del ‘Submarino Amarillo’ que inicie las gestiones para poder cerrar el fichaje del internacional español, y celebrar de esta forma la más que probable clasificación a la próxima edición de la Champions League.