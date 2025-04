El Bayern se olvida de Araújo y se centra en el fichaje de un objetivo prioritario del Real Madrid

El Bayern de Múnich parece haberse olvidado de Ronald Araújo, al que han dejado en un segundo plano. La situación económica del cuadro teutón tampoco es la más holgada, y no están en disposición de abonar la impresionante cantidad de dinero que el Barça solicita por él, que es de unos 70 millones de euros, y en un solo pago. Las exigencias de Joan Laporta y de Deco son realmente elevadas, y esto ha hecho que quede, por el momento, descartado.

Tampoco han ayudado las constantes lesiones que ha sufrido el charrúa, ni el irregular rendimiento que ha mostrado en las últimas dos campañas. De hecho, ahora mismo es un mero suplente en los sistemas de Hans-Dieter Flick, que ha preferido apostar por Íñigo Martínez y por Pau Cubarsí, lo que empuja al zaguero sudamericano a querer hacer las maletas, y en el Spotify Camp Nou le han abierto las puertas de par en par, y escucharán todas las ofertas.

No consideran que sea una pérdida especialmente dolorosa ni sensible, pero eso no quiere decir que estén dispuestos a regalarlo. Vincent Kompany cree que podría ser un refuerzo muy útil, y un gran compañero para Dayot Upamecano en el eje de la zaga, pero no cree que merezca la pena pagar esa cifra. Y mucho menos, cuando ya tienen controladas una serie de alternativas considerablemente más baratas, y que también son igual de llamativas.

Por ejemplo, Dean Huijsen, al que tampoco le quitan el ojo de encima, y que se ha convertido en uno de los defensas más cotizados y solicitados del momento. No es para menos, viendo su desempeño en las filas del modesto Bournemouth, donde se ha consolidado como una de las revelaciones de la Premier League, lo que también le ha permitido abrirse paso en las convocatorias de Luis de la Fuente para la selección española absoluta, causando una grata impresión.

El joven futbolista de 20 años tendría un coste inferior a los 50 ‘kilos’, y el Bayern ya se mueve para firmarlo, una noticia preocupante para el Real Madrid, que también ha identificado al canterano del Málaga y de la Juventus como un objetivo primordial.