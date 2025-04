Pep Guardiola va de cara y confirma a Joan Laporta que está negociando con el City para salir del Barça

A nadie se le escapa la buena relación que han mantenido Pep Guardiola y Joan Laporta. El presidente culé tuvo la oportunidad de tenerlo como técnico en algunos de los años más dorados de la historia azulgrana. Aquella que quedará para los libros de historia y que solo puede ser eclipsada por el hecho de ser la etapa más gloriosa de un tal Leo Messi.

Pep no está pasando un buen año con el City. Después de ganar 6 Premiers y una Champions League, entre otros trofeos, esta temporada los pupilos de Guardiola no tienen opciones a ningún título. Y todo ello a pesar de un mercado invernal con muchos fichajes, que tenían como objetivo enderezar el rumbo del equipo, pero que no se ha conseguido. Aun así, Pep ya ha comunicado a Joan Laporta que para el próximo curso tendría un as bajo la manga.

El City está en conversaciones con Guille Fernández

Guille Fernández, con tan solo 17 años, es una de las perlas de la cantera del FC Barcelona, pero a pesar de que entró en varias convocatorias del primer equipo esta temporada aún no ha debutado. Así, su futuro podría abrirse a una salida y pretendientes no le faltan. Esto ha hecho que se enciendan todas las alarmas y Pep Guardiola aprieta al joven futbolista para incorporarse al primer equipo del City.

Sin duda, una proposición muy golosa para un Guille Fernández que ya rechazó el pasado mercado de verano salir del Barça, con la esperanza de poder debutar en el primer equipo culé. Todo ello, a pesar de que muchos equipos de élite de Europa le prometían ficha del primer equipo. No en vano, Guille ha jugado esta campaña en las filas de un Barça Atlètic que lucha por mantener la categoría de Primera RFEF.

Flick aseguró a Guille Fernández entrar en dinámica de primer equipo

El técnico teutón le aseguró el año pasado presencia en el primer equipo. La realidad es que esta temporada no ha tenido, por ahora, ninguna oportunidad de ir convocado con Flick. Una promesa que Guille tenía muy asumida y que ahora le hace dudar sobre si esperar la llamada de Flick o dar el salto a una primera espada de Europa.

Cuando lo renovaron, el canterano aceptó unas condiciones inferiores a otras propuestas que tenía de fuera porque a Guille, según fuentes cercanas al jugador, le aseguraron oportunidades en el primer equipo que por ahora no han llegado. En cambio, tiene otros grandes clubs que le aseguran minutos en la élite. Y uno de ellos es el Manchester City. Guille Fernández se encuentra entre la espada y la pared y cada vez tiene menos margen de maniobra para decidir su futuro.