El delantero Rafa Mir, procesado por agresión sexual: esto es lo que ha ocurrido

El futbolista Rafa Mir ha sido procesado por un presunto delito de agresión sexual con uso de la violencia. Así lo ha decidido el Juzgado de Instrucción número 8 de Llíria, que considera que existen “indicios y no meras sospechas” de lo ocurrido.

Según el auto judicial, los hechos se remontan a septiembre de 2024. La denunciante, una joven de 21 años, relató dos episodios de agresión en la vivienda del jugador. El primero, en la piscina. El segundo, en el baño. En ambos casos, según el escrito, la víctima habría pedido que se detuviera sin que él lo hiciera.

Rafa Mir, actualmente jugador del Elche cedido por el Sevilla, mantiene su inocencia desde el primer momento. Fue detenido la madrugada del 1 de septiembre de 2024 tras una fiesta posterior a un partido en Mestalla. También fue arrestado su amigo, Pablo Jara, que figura en el mismo proceso. Tras pasar unos días en el calabozo, Mir fue puesto en libertad con medidas cautelares. El juez le impuso una orden de alejamiento de 500 metros y le retiró el pasaporte. Ahora, deberá declarar el próximo 13 de octubre, y se le ha fijado una fianza de 12.500 euros ante una posible condena.

🚨 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 | Rafa Mir, procesado por un delito de agresión sexual con violencia.



El futbolista del Elche deberá declarar el próximo lunes por los hechos acaecidos el pasado 1 de septiembre de 2024 en su casa de Bétera. pic.twitter.com/7mYGlx5pLX — Offsider (@Offsider_ES) October 8, 2025

Una carrera marcada por la polémica

El proceso judicial avanza mientras el futbolista continúa su carrera deportiva. Tras quedar apartado del Valencia cuando estalló el caso, Mir volvió a los terrenos de juego. Hoy forma parte del Elche, aunque el caso sigue pesando sobre su imagen.

La jueza instructora ha cerrado la fase de investigación y ha abierto el procesamiento formal. A partir de ahora, las partes deberán presentar sus peticiones antes de que se decida si se abre juicio oral.

En los estadios, el ambiente tampoco le ha sido favorable. Durante el último encuentro entre el Alavés y el Elche, se escucharon cánticos de “¡Rafa Mir, violador!” desde la grada. El jugador, que evita pronunciarse públicamente, mantiene su vida con normalidad y sigue entrenando con el equipo. El caso continúa su curso judicial y se espera que en las próximas semanas la jueza determine si finalmente Rafa Mir se sentará en el banquillo de los acusados. Hasta entonces, la presunción de inocencia sigue vigente, aunque el impacto mediático del proceso ya ha dejado huella en su carrera.