El Elche se posiciona y ya sabe qué hacer con Rafa Mir tras su procesamiento

El Elche ha decidido no tomar medidas disciplinarias contra Rafa Mir. El jugador fue procesado por un delito de agresión sexual con acceso carnal y empleo de violencia. A pesar de la gravedad de los hechos, el club apuesta por la presunción de inocencia.

Rafa Mir llegó este verano al Elche cedido por el Sevilla. En lo que va de temporada ha marcado tres goles en ocho partidos. La entidad asegura que conocía la situación del jugador antes de su llegada. Por eso, consideran que no hay motivos para actuar de manera inmediata en lo deportivo.

El entrenador Eder Sarabia ha mostrado su apoyo públicamente. Tras el último partido en Vitoria, donde Mir fue insultado por parte de la afición del Deportivo Alavés, Sarabia defendió al delantero. “La sociedad vasca nos comprometemos con ciertas causas, en este caso existe una presunción de inocencia que nos estamos saltando y no me gusta demasiado”, declaró. El club coincide plenamente con estas palabras.

El Elche se mantiene firme en su postura. La decisión no significa cerrar los ojos ante la situación legal, sino respetar los tiempos judiciales. Rafa Mir deberá afrontar el proceso, pero seguirá siendo parte del equipo mientras tanto.

Apoyo y normalidad en el club

El club ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad. Ni jugadores ni cuerpo técnico muestran dudas sobre la continuidad de Mir. La directiva asegura que el entorno del equipo seguirá funcionando con normalidad, sin que los problemas judiciales afecten la dinámica diaria.

El jugador, por su parte, mantiene su rutina. Entrena con normalidad y participa en los partidos como titular o suplente. La entidad recalca que su compromiso con el equipo sigue intacto. La fianza impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana es de 12.500 euros. Esto permitirá que Rafa Mir haga frente a una eventual condena, pero no altera su situación dentro del club.

El Elche quiere evitar que la polémica desestabilice al grupo. Consideran que, mientras el proceso judicial sigue su curso, la mejor manera de actuar es mantener la calma y respaldar a su jugador. El mensaje es claro: respetan la justicia, apoyan a su futbolista y confían en que los hechos se aclaren en los tribunales.