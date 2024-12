El gran error de Florentino Pérez, lo quiere fuera del Real Madrid, el Arsenal acude al rescate

Florentino Pérez no suele cometer errores, y casi todos sus fichajes acaban siendo un acierto total, pero también hay manchas negras en su historial. Porque no es necesario hacer mucha memoria para recordar algunos jugadores que fracasaron en el Real Madrid, y muchos de ellos costaron un dineral, como fueron los casos de Luka Jovic, de Kaká o de Eden Hazard, que sin duda es el caso más destacado de todos, y que aún es recordado.

Y en esta lista ya se podría valorar la posibilidad de incluir a Aurelien Tchouaméni, que nunca ha logrado cumplir con las expectativas que generó, después de que costara más de 80 millones de euros. Para Carlo Ancelotti ha sido una pieza muy importante, pero la realidad es que su nivel siempre ha generado dudas, y en este curso ha estado constantemente en boca de todos por sus discretas actuaciones, y su tendencia a cometer desajustes defensivos que cuestan goles en contra.

En el Santiago Bernabéu han llegado a abuchear al internacional francés, y un sector importante de la afición exige a ‘Carletto’ que tenga la valentía de dejarlo en el banquillo, para apostar por el canterano Raúl Asencio, que ha hecho méritos para tener mucho más protagonismo del que ha tenido en los recientes encuentros. El presidente no está satisfecho con la aportación del ‘14’, como es lógico, y esto le ha llevado a plantearse su traspaso.

Si llega una buena propuesta durante el próximo mercado de verano, no dudará en abrir las puertas de salida a Tchouaméni, y ya ha aparecido una escuadra de élite que podría apostar por él, y comenzar a negociar con el Madrid. Porque el Arsenal no se olvida del ex del Mónaco y del Girondins de Burdeos, al que ya intentó reclutar en el pasado, y ahora podría realizar un nuevo intento para tratar de hacerse con sus servicios de manera definitiva.

Mikel Arteta sigue considerando que es un futbolista muy interesante gracias a su experiencia, sus cualidades y su capacidad para jugar en la zaga y en el centro del campo, pero está por verse cuánto pueden llegar a ofrecer los ‘gunners’.

Florentino Pérez tampoco quiere regalar al jugador de 24 años.