El Liverpool se ríe de Florentino Pérez: 50 millones

El Liverpool quiere aprovechar el complicado momento que vive un jugador del Real Madrid para tratar de hacerse con sus servicios a un coste ridículo, pese a que en su momento tuvieran que abonar una impresionante cantidad de dinero. Porque Florentino Pérez se obsesionó con la llegada de Aurelien Tchouaméni, que en ese entonces defendía los colores del Mónaco, y no dudó en pagar más de 80 millones de euros para poder llevarse el gato al agua.

Superó la increíble competencia que existía en la puja, por parte de otras escuadras tan poderosas como el Paris Saint-Germain, el Arsenal, el Chelsea o el Manchester United, y logró reclutar al centrocampista nacido en el año 2000, que nunca ha acabado de cuajar en el Santiago Bernabéu. Ha tenido muchos problemas para poder demostrar su verdadero nivel, y esta campaña ha sido una de las piezas más criticadas por sus constantes errores y sus desajustes.

Bien es cierto que Carlo Ancelotti lo está utilizando en el eje de la zaga, donde no acaba de encontrarse especialmente cómodo, pero esto no ha servido como excusa para que las críticas cesen. Y el presidente ha comenzado a valorar la idea de traspasarlo en caso de que llegue una buena oferta, algo que no ha pasado desapercibido para algunos equipos que no pierden de vista al canterano del Girondins de Burdeos, como es el caso de los ‘reds’, que se plantean lanzar sus redes sobre él.

Ya trataron de ficharlo en el pasado, con Jürgen Klopp en el banquillo, y Arne Slot también opina que podría ser una operación interesante, y que mejoraría una parcela donde no va sobrado de efectivos. Pero no se plantean por nada del mundo pagar la misma cantidad que el Madrid invirtió en su momento, y tienen la intención de presentar una oferta a la baja por Tchouaméni, que no superaría los 50 ‘kilos’, confiando en que Florentino Pérez dé el visto bueno.

El Liverpool se quiere vengar por el posible robo de Trent Alexander-Arnold, y espera poder cerrar un acuerdo ‘low cost’ a cambio del galo, que valoraría con buenos ojos su llegada a la Premier League.