El Manchester United asalta el Real Madrid con un 2x1 que deja sin respuesta a Florentino Pérez

El Manchester United tiene programada una importante revolución en la plantilla en la que pretende dar salida a muchas piezas que no han acabado de cumplir con las expectativas, para dejar espacio a las nuevas caras que ha solicitado Rubén Amorim. Y dentro del apartado de incorporaciones, se han marcado un doble objetivo en el Real Madrid, y pretenden lanzarse a por sus servicios en cuanto se abra el siguiente periodo de traspasos.

Y el primer señalado es Andriy Lunin, al que quieren convertir en el nuevo dueño de la portería de Old Trafford, como en su momento lo fueron Peter Schmeichel, Edwin van der Sar o David de Gea. André Onana ha sido un fiasco absoluto, y quieren aprovechar la poca continuidad que tiene el ucraniano en el Santiago Bernabéu, que es imposible que disponga de minutos mientras Thibaut Courtois siga en la plantilla, para que acepte salir del cuadro blanco.

A cambio, pueden presentar una oferta muy importante a Florentino Pérez, y al canterano del Zorya Luhansk le ofrecerían un salario realmente suculento, además de la promesa de que jugará absolutamente todo. Por lo tanto, es una opción muy realista que se decante por traicionar a Carlo Ancelotti y acabe en los ‘diablos rojos’, siguiendo el ejemplo de antiguos compañeros como Casemiro o como Raphaël Varane, que emprendieron el mismo camino.

Pero puede que no llegue solo, pues el United también ha mostrado un serio interés en otra pieza del Madrid que no tiene su continuidad garantizada en absoluto, a pesar de que sí está contando con un papel mucho más protagonista en los sistemas. Y es que Aurelien Tchouaméni no acaba de consolidarse como un fijo, y ha tenido que soportar todo tipo de críticas por sus despistes y sus errores infantiles, que en muchas ocasiones han costado goles en contra.

Costó unos 100 millones de euros en su momento, y ha sido colocado como un candidato a hacer las maletas. Amorim pretende firmarlo, e intentar recuperar su mejor versión, la misma que le llevó a ser uno de los centrocampistas más cotizados del planeta hace un tiempo.