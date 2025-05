El Real Madrid acepta negociar con el PSG por Rodrygo, pero pide incluir a un intocable de Luis Enrique

Cada vez parece más claro que Rodrygo no seguirá en el Real Madrid más allá de la presente temporada, tras haberse declarado en rebeldía. No se sabe exactamente los motivos por los que ha adoptado esta postura, y se ha negado a hablar en público siempre que ha sido cuestionado al respecto, pero ya tiene tomada la decisión de irse, y Xabi Alonso ha asumido que no podrá contar con él en su nuevo proyecto, pese a que parecía ser una pieza clave.

Pero tampoco será una baja especialmente sensible en el Santiago Bernabéu, viendo la desastrosa campaña que ha completado. Aparte, en esa zona siguen teniendo alternativas más que de sobra, como Arda Güler o Brahim Díaz, sin descuidar la posible llegada de nuevos refuerzos, entre los que destaca el nombre de Nico Williams, que parece ser el favorito. Y el canterano del Santos dejaría una importante compensación en las arcas a cambio.

Ya hay clubes que se han interesado en su situación y han contactado con su círculo más cercano para poder convencerlo, entre los que sobresalen el Liverpool o el Manchester City, que pueden poner encima de la mesa más de 100 millones de euros. Y a ellos hay que sumar el Paris Saint-Germain, que ha vuelto a mostrar interés por el crack brasileño, que parece ser un capricho de Luis Enrique para la delantera. No obstante, la relación entre Nasser Al-Khelaïfi y Florentino Pérez es muy tensa.

Todo lo ocurrido en su día con Kylian Mbappé pasa factura, y parece difícil que ambos acepten sentarse a negociar en la misma mesa. Pero sorprendentemente, el presidente del Madrid sí que estaría por la labor de discutir un acuerdo que acabe llevando a Rodrygo al Parque de los Príncipes. Aunque tiene claro que aprovecharía estas discusiones para incluir en el acuerdo a un futbolista que sería indispensable en el sistema de Alonso, como es Vitinha.

Xabi ha pedido urgentemente la contratación de un centrocampista capaz de organizar el juego y de llevar la batuta, y el sueño imposible es el genio portugués, considerado como uno de los mejores del planeta.

Pero no hace falta decir que es un fichaje imposible, a menos que el PSG acepte incluirlo en un trueque por el ‘11’…