Elige a Monchi y le comunica al Barça que no quiere saber nada de Flick

Durante el mes de enero, no dejó de especularse con la posibilidad de que Marcus Rashford aterrizara en el Barça para reforzar el ataque, una demarcación en la que Hans-Dieter Flick solicitaba la llegada de nuevos efectivos al tener una confianza escasa en las habilidades de Ansu Fati y de Pau Víctor. Pero al no producirse ninguna salida, no fue posible traer ninguna cara nueva, y esto provocó que acabara comprometiéndose con el Aston Villa.

No quería continuar en el Manchester United, donde no tenía hueco en los planes de Rubén Amorim, y había sido relegado al ostracismo, llegando a afirmar el entrenador portugués que antes pondría a jugar al entrenador de porteros, como muestra de la decepción que sentía con el comportamiento del delantero inglés. Y poco a poco, comienza a ver la luz al final del túnel y a recuperar la sonrisa bajo las órdenes de Unai Emery.

Aunque todavía no ha podido afianzarse como titular, sí que ha sido importante en las rotaciones del preparador vasco, y ha dejado algunos destellos que invitan al optimismo, y que recuerdan que es un futbolista de clase mundial. Y Joan Laporta y Deco no le han perdido de vista, y siguen contemplando su posible llegada al Spotify Camp Nou en el siguiente periodo de traspasos, aprovechando que los ‘diablos rojos’ no pedirán ninguna millonada por él.

Pero Rashford ya se ha olvidado por completo de la opción de jugar en el Barça, aunque en el pasado se llegó a ofrecer personalmente, y mostró su deseo de llegar a España y de unirse al proyecto de Hans-Dieter Flick. Porque se siente muy realizado en Birmingham, y está totalmente comprometido con los ‘villanos’, y muy agradecido por la oportunidad que le brindaron hace apenas un mes, confiando en él cuando nadie más lo hacía.

Espera poder quedarse en Villa Park durante mucho más tiempo, y que en junio Monchi logre llegar a un acuerdo para sacarlo de Old Trafford, pero esta vez, no a préstamo, sino traspasado definitivamente.

Así que Laporta y Deco se tendrán que olvidar de él, y valorar otras opciones para acabar de completar el ataque.