Enemigo de Xavi Hernández, no quiere volver al Barça y apunta a la Premier League

Oscar Mingueza ha sorprendido recientemente a la hora de hablar de su etapa en el Barça, y no se ha mordido la lengua. Ha explicado detalles que eran desconocidos hasta ahora, y ha disparado contra Xavi Hernández sin tapujos, culpándole de no haber confiado en sus habilidades, y tildándolo como el responsable de su salida, ahora hace ya más de dos años. Por suerte, ahora ha encontrado su ecosistema ideal en las filas del Celta de Vigo.

Nadie podía llegar a imaginarse que se convertiría en uno de los mejores defensas de La Liga EA Sports, y ha cerrado muchas bocas. Se ha convertido en un ídolo para el cuadro gallego, y también es un habitual en las convocatorias de Luis de la Fuente, afianzándose en la selección española absoluta. Un rendimiento que no ha pasado desapercibido, y que ha provocado que Joan Laporta y Deco se lleguen a plantear la opción de recuperarlo.

Jules Koundé no tiene un recambio fiable en la plantilla, pues Hans-Dieter Flick ha demostrado que no cuenta con Héctor Fort, y en el Spotify Camp Nou están obligados a incorporar a un nuevo especialista para el carril derecho. Aparte, tienen una opción de compra valorada en apenas 10 millones de euros para firmar al futbolista nacido en el año 1999, que tiene unos registros simplemente brutales este curso, con un total de dos goles y de cinco asistencias.

Pero Mingueza ya no quiere saber nada del Barça, y no está dispuesto a marcharse a un equipo que no le puede prometer los minutos que reclama. No volverá para ser suplente habitual, y antes prefiere estudiar otras ofertas. Y las más interesantes llegan desde la Premier League, donde tiene a varios admiradores dispuestos a hacer una fuerte inversión para sacarlo de Balaídos, como es el caso del Everton, del Fulham, del Crystal Palace, del Brighton o del Nottingham Forest.

Parece difícil pensar que pueda seguir en Celta durante mucho más tiempo, aunque Laporta y Deco tendrán que olvidarse de esta operación. Xavi no tuvo buen ojo a la hora de rechazar a un futbolista que ahora mismo podría ser de gran ayuda para ‘Hansi’.