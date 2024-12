Engañó a Florentino Pérez, que lo rechaza para el Real Madrid y lo deja a tiro del Liverpool

Franco Mastantuno era el siguiente objetivo del Real Madrid en el mercado sudamericano, tras haber reclutado a Endrick, a Rodrygo, a Reinier Jesús, a Vinicius Junior o a Fede Valverde durante los últimos años. Juni Calafat nuevamente había recomendado a una joven perla con un tremendo potencial a Florentino Pérez, quien ya se había puesto manos a la obra con la intención de asegurarse el desembarco del diamante de River Plate.

Con apenas 16 años de edad ya había podido estrenarse en el fútbol profesional, y dejando unas sensaciones increíbles, llegando a marcar goles importantes. Por ese motivo en el Santiago Bernabéu confiaban en poder dejar cerrado su desembarco en un futuro, cuando ya hubiese cumplido la mayoría de edad, y por lo tanto pudiera aterrizar de manera legalmente. Algo que sucederá a lo largo del verano del próximo año, es decir, en 2025.

Pero el habilidoso atacante argentino, internacional con la selección ‘albiceleste’ en todas las categorías inferiores, engañó al cuadro blanco cuando las negociaciones ya se encontraban en la recta final. Porque acabó aprovechando el interés que habían mostrado por él, y también otras escuadras top del viejo continente, para conseguir una renovación al alza en el equipo bonaerense, con un contrato a largo plazo y con una cláusula de rescisión histórica.

45 millones de euros es el precio de salida que tiene Mastantuono, una cifra nunca antes vista en la liga argentina, y que el Madrid no tiene intención de pagar. Florentino Pérez se siente engañado y traicionado por el prometedor futbolista nacido en el año 2007, y ya no quiere saber nada de él, razón por la que no acabará llegando a la capital española. Y ha dejado en bandeja esta operación para el Liverpool, que también se encuentra entre sus admiradores.

Arne Slot ha solicitado a la directiva ‘red’ la llegada de una nueva pieza para la parcela ofensiva, y el nombre del crack de 17 años, al que comparan con Leo Messi por sus habilidades, está en lo más alto de la agenda.

Su futuro se puede encontrar en Anfield a partir del próximo curso.