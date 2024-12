Era comparado con Bellingham, estuvo cerca del Barça y es uno de los peores fichajes de la Premier

Quizás mucha gente haya olvidado que Mason Mount era en su día uno de los grandes talentos que habían salido del fútbol inglés, y en su país era comparado con Jude Bellingham, e incluso le colocaban un escalón por encima de la actual estrella del Real Madrid. En ese entonces, pertenecía al Chelsea y era la gran figura del equipo, teniendo un papel trascendental en la conquista de la Champions League de 2021, cuando vencieron al Manchester City.

Se encontraba en el punto más álgido de su carrera, y en la selección estaba por delante del centrocampista nacido en el año 2003, que todavía jugaba en el Borussia Dortmund. Pero por desgracia, las lesiones comenzaron a aparecer por su camino, lo que provocó que su progresión se viera estancada, y acabara por perder su puesto en Stamford Bridge. Algo que le empujó a irse hace poco más de un año, cuando se comprometió con el Manchester United.

Los ‘diablos rojos’ no lo dudaron y aprovecharon la oportunidad para hacerse con los servicios de un crack que esperaban que fuera determinante, y que tuviera el mismo éxito que Juan Mata, que también llegó desde Londres y se erigió en uno de los grandes ídolos de la grada. Pero la realidad no ha podido ser más distinta, y ha seguido lastrado por las numerosas lesiones que le han obligado a pasar más tiempo en el hospital que en el terreno de juego.

Mount tuvo muchas ofertas para elegir, e incluso estuvo en la órbita del Barça, que al final no tuvo de otro remedio que descartar la operación tras conocer su elevado coste, de unos 65 millones de euros. Y Joan Laporta tuvo un buen ojo a la hora de no participar en la puja, viendo el fracaso que ha significado su aventura por Old Trafford, donde nunca ha podido cumplir con las expectativas, y ya ha sido colocado en la rampa de salida por Rubén Amorim.

En la presente campaña apenas ha disputado un total de 403 minutos repartidos en 12 encuentros entre todas las competiciones, sin anotar ningún gol ni tampoco repartir ninguna asistencia.