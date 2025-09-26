Erling Haaland tiene firmado un acuerdo para fichar por el Barça cuando quiera

El futuro de Erling Haaland vuelve a colocarse en el centro del foco internacional. Según informan desde Inglaterra, el delantero noruego tiene firmado en su contrato una cláusula de escape que le otorga un poder absoluto sobre su destino. A cambio de unos 120 millones de euros, el atacante puede decidir libremente fichar por el club que desee, siempre que no se trate de otro equipo de la Premier League.

Haaland no quiere perder tiempo en un proyecto sin garantías

La situación en el Manchester City no es la más idílica para el noruego. El equipo de Pep Guardiola ha mostrado síntomas de desgaste y la relación entre entrenador y vestuario ya no es la misma de hace un par de temporadas. En este contexto, Haaland no quiere desperdiciar años clave de su carrera en un proyecto que no compita por ganarlo absolutamente todo. Su ambición es clara: levantar títulos año tras año y luchar por el Balón de Oro.

Es aquí donde el Barça aparece como su gran sueño. El delantero noruego estaría encantado de compartir vestuario con Lamine Yamal, al que considera una de las futuras grandes estrellas del fútbol mundial. Formar una dupla de ataque con el joven crack blaugrana es una de las ideas que más seduce al delantero y a su entorno.

Rafaela Pimienta, la culpable de todo

La arquitecta de esta situación no es otra que Rafaela Pimienta, la agente que heredó los mandatos de Mino Raiola. Ella siempre ha trabajado para que sus representados tengan la máxima libertad de movimientos y en el caso de Haaland, no iba a ser diferente. Desde que salió del Borussia Dortmund, Pimienta se aseguró de que el delantero pudiera mantener una vía de escape para no quedar atrapado en ningún contrato a largo plazo.

Así pues, el Barça sueña con activar esta opción si la oportunidad se presenta. El coste de 120 millones no es una cifra imposible si tenemos en cuenta el impacto mediático, deportivo y económico que supondría la llegada del noruego. El tiempo dirá si el Camp Nou acaba siendo la próxima casa de Erling Haaland, pero lo que parece claro es que el delantero tiene en sus manos la llave para decidir su futuro cuando quiera.