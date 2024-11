Es el mejor central de la Premier League y el favorito de Florentino Pérez para la zaga del Real Madrid

Parece evidente que el Real Madrid cometió un grave error a la hora de no firmar a un nuevo especialista para la zaga. Florentino Pérez decidió no fichar a nadie para cubrir la salida de Nacho Fernández, que acabó en Arabia Saudí, y confió en los efectivos que Carlo Ancelotti tenía a su disposición. Pero el tiempo ha demostrado que no acertó, pues la recuperación de David Alaba no ha ido como estaba previsto, y aún no ha podido reaparecer en los terrenos de juego.

De hecho, los últimos pronósticos que llegan no invitan al optimismo precisamente, y aseguran que es probable que tenga que colgar las botas, ya que no consigue superar las molestias que arrastra en la rodilla. Mientras que Jesús Vallejo no entra en los planes, y solamente ha disputado 10 minutos esta campaña. Existe un problema muy grave en la defensa, y la única manera de solucionarlo es firmando a alguien. Y William Saliba es el gran favorito.

En el Santiago Bernabéu no descartan traer algún futbolista en el mes de enero, pero esperarán al próximo mercado estival para poder incorporar a una estrella de primer nivel, y el elegido es el crack del Arsenal. Ya hace tiempo que es considerado como uno de los mejores del mundo, y también de la Premier League. Para muchos expertos, incluso, es el mejor central del campeonato inglés, por delante de Virgil Van Dijk, Rubén Días o su compañero Gabriel Magalhaes.

Y Mikel Arteta corre el peligro de ver como abandona el Emirates Stadium al finalizar el curso para iniciar una nueva aventura. El Madrid está dispuesto a hacer una gran inversión para conseguir llevarse el gato al agua, y podría convertir al internacional francés en uno de los zagueros más caros de todos los tiempos, desembolsando una cantidad superior a los 75 millones de euros. Florentino Pérez, por lo pronto, ya ha iniciado los primeros contactos con su representante.

Saliba podría optar por dejar Londres y trasladarse a la capital de España, recalando de esta forma en una escuadra que le garantice pelear por todos los títulos posibles, y cobrando un sueldo más elevado.

Habrá que seguir de cerca esta posibilidad.