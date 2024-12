Es el nuevo Haaland, el Barça tiene un tapado para sustituir a Lewandowski

El Barça está trabajando en encontrar a un nuevo delantero que pueda reforzar la plantilla, y solucionar los problemas que existen en esa demarcación. Robert Lewandowski es uno de los señalados por el bajón de rendimiento que ha tenido el equipo, que ha cosechado unos resultados muy discretos en las últimas semanas, y ha echado mucho de menos los goles del fenómeno polaco, que comenzó el curso a un nivel espectacular, que no ha sido capaz de mantener.

No cabe duda de que está acusando su avanzada edad, 36 años, y esto hace que Joan Laporta y Deco se planteen si merece la pena renovar su contrato, que finaliza el 30 de junio. Cobra un sueldo increíble y que en estos momentos no ha logrado justificar, y no descartan permitir que se marche con la carta de libertad, para traer a otro goleador. Para ello, ya estudian múltiples vías en las que aparecen nombres como los de Jonathan David, Alexander Isak, Omar Marmoush o Viktor Gyökeres.

Pero el gran sueño que existe en el Spotify Camp Nou es lograr la contratación de Erling Haaland, que hasta hace poco era completamente inviable. No obstante, viendo la crisis que atraviesa el Manchester City, y las posibles sanciones que puede recibir próximamente, ya no resulta una utopía pensar en que pueda acabar saliendo este verano. El problema es que a nivel económico es una operación de una dificultad máxima, lo que obliga a tener que pensar en otras alternativas.

Y otra opción que ha ganado fuerza en el Barça es la de firmar a un joven talento que comienza a hacerse un nombre en la élite, y que tiene una facilidad para ver portería brutal, que le ha llevado a ser comparado con el astro noruego. Su nombre es Charalampos Kostoulas, y ya ha podido dejar su sello en el primer equipo de Olympiakos, con tres tantos y una asistencia en apenas 600 minutos de juego, y estando aún en edad juvenil, pues nació en el año 2007.

En Grecia afirman que tiene todo lo necesario para llegar a ser uno de los mejores artilleros de la próxima década, y la pasada campaña fue el gran responsable de que el cuadro heleno conquistara la UEFA Youth League, dando la sorpresa. Ha jugado con la selección sub 21 de su país, registrando dos dianas en dos encuentros, y tiene a los mejores equipos siguiendo su situación.

Laporta y Deco pueden apostar por él como reemplazo de Lewandowski.