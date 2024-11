Es el tapado de Laporta para la defensa del Barça, pero ahora mismo está más cerca del Bayern

Joan Laporta tiene un tapado para la defensa del Barça, en el caso de que finalmente no consiga renovar a Ronald Araújo, y tenga que acabar traspasándolo. Algo que parece muy probable en estos momentos, viendo que no hay ningún acuerdo cerrado para ampliar su actual contrato, que finaliza en 2026, lo que obligaría a tener que venderlo el próximo mercado de verano, como tarde, si no quiere correr el riesgo de perderlo de forma totalmente gratuita.

Obviamente, no existe la intención de regalar al charrúa, y desde el Spotify Camp Nou no se sentarán a negociar si no reciben una oferta que supere los 70 millones de euros. Esto permitiría obtener unos ingresos importantes, y poder traer a un sustituto de completas garantías para reforzar la zaga. Y un nombre que está muy bien posicionado en la lista de objetivos es el de Jorrel Hato, al que llevan controlando desde que irrumpió en la élite.

Lo hizo de la mano del Ajax, donde consiguió ser el capitán más joven de su historia, luciendo el brazalete cuando aún ni siquiera había cumplido la mayoría de edad. Ahora, sigue siendo insultantemente joven, tiene 18 años, y sigue estando en edad juvenil, pero tiene una jerarquía y una madurez que lo hacen ser uno de los defensas más interesantes del panorama continental. Y esto ha hecho que Deco inicie las conversaciones con su entorno para sacarlo de Holanda.

Laporta tiene unas referencias excelentes que recomiendan apostar por este zaguero, aunque como era de esperarse, no será un fichaje sencillo. Para poder ficharlo será necesario realizar una importante inversión económico, y lo que es más importante, superar la competencia que existe en la puja. Porque hay muchas escuadras que también lo tienen entre ceja y ceja, y este es el caso del Bayern de Múnich, que tendría las negociaciones más avanzadas.

Perderán a Alphonso Davies con total seguridad, y Vincent Kompany no está satisfecho con Dayot Upamecano, lo que ha provocado que los teutones se planteen la firma de Hato, que puede jugar sin problemas como central y como lateral zurdo.

Si el Barça no reacciona rápido, puede ver como se escapa.