Está harto del Bayern, no quiere respetar su contrato y ha contactado con Deco para ir al Barça

Bryan Zaragoza no se ha mordido la lengua y no ha tenido ningún tipo de reparo en hablar de su etapa en el Bayern de Múnich, y señalar que vivió un calvario. Lo que parecía ser un sueño para él terminó siendo una pesadilla, al no tener una sencilla adaptación a Alemania, debido a que no hablaba el idioma, ni tampoco el inglés. Y tampoco ayudó las pocas oportunidades que Thomas Tuchel le dio para demostrar sus habilidades sobre el terreno de juego.

Como mucha gente advertía, fue un movimiento demasiado precipitado, al llevar apenas unos pocos meses compitiendo en la élite, y era un paso muy grande salir del Granada, un conjunto modesto, para mudarse a una de las escuadras más poderosas y exigentes de todo el planeta. Y ni siquiera la destitución del entrenador germano y la llegada de Vincent Kompany al banquillo del Allianz Arena sirvió para que pudiera tener una reválida, para demostrar su nivel.

Se vio obligado a hacer las maletas, y optó por regresar a La Liga EA Sports, en este caso, para recalar en las filas de Club Atlético Osasuna. Y allí ha podido recuperar la sonrisa y la confianza en sí mismo, convirtiéndose desde el minuto uno en una de las grandes estrellas de la entidad ‘rojilla’, y en un pilar indispensable para Vicente Moreno. Antes de su lesión, había completado una serie de actuaciones muy interesantes, que le valieron para poder regresar a las convocatorias de Luis de la Fuente para la selección española absoluta.

Pero Bryan ni se plantea la posibilidad de volver al Bayern. Aunque tenga un contrato de larga duración, ya ha dejado muy claro que por su cabeza no pasa la idea de regresar al cuadro teutón, y cuando finalice su préstamo en Pamplona, buscará una nueva salida, pero esta vez, de forma definitiva. Y no se lo ha pensado dos veces a la hora de contactar personalmente con Deco y con Joan Laporta, para mostrar su predisposición a aterrizar en el Barça

Es consciente de que en el Spotify Camp Nou buscan refuerzos para el ataque, y estaría encantado de vestir de azulgrana. Y sabe que antes de irse a Múnich, estaba en la lista de objetivos.

Zaragoza puede ser un fichaje interesante para Hans-Dieter Flick, y a un precio razonable, que no superaría los 15 millones de euros.