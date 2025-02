Estos jugadores han comunicado que se irán del Real Madrid si Xabi Alonso no llega para sustituir a Ancelotti

Hay jugadores del Real Madrid que no están satisfechos con su papel a las órdenes de Carlo Ancelotti, y que esperan como agua de mayo que Florentino Pérez decida traer a un nuevo entrenador para la próxima temporada, con Xabi Alonso como principal favorito. Porque en caso de que el técnico transalpino siga en el banquillo, se plantearán seriamente la posibilidad de hacer las maletas para recalar en otra escuadra donde puedan tener más protagonismo.

Y uno de ellos es Fran García, que no consigue entender los motivos por los que Ferland Mendy sigue jugando por delante de él, pese a que el galo está lejos de su mejor nivel, ese que exhibió el pasado curso. Siempre que al manchego le han dado la oportunidad de jugar ha demostrado que está preparado para ser titular, y convertirse en el dueño de la banda izquierda del Santiago Bernabéu, y ha llegado a un punto en el que se tiene que comenzar a replantear su situación.

No está dispuesto a seguir aceptando ser suplente habitual, y maneja algunas ofertas interesantes del extranjero para cambiar de aires y dejar el club de su vida, al que regresó tras brillas en el Rayo Vallecano. En una situación idéntica se encuentra Arda Güler, que este año esperaba poder tener mucha más incidencia en los planteamientos, tras impresionar con sus habilidades y su facilidad para ver portería en la recta final del anterior año.

Comenzó jugando, pero ha desaparecido misteriosamente de las rotaciones de Ancelotti, fruto de la competencia que tiene en su posición, y se ha visto superado por otros compañeros como Dani Ceballos o como Brahim Díaz. Tiene 19 años, y no se puede permitir el lujo de jugar de vez en cuando si no quiere ver como su fantástica progresión se acaba arruinando, por lo que no descarta dejar el Madrid si Ancelotti no es despedido, como ocurre con Endrick.

Aterrizó siendo una apuesta personal de Florentino Pérez, que invirtió más de 70 millones de euros por su firma, y hasta la fecha se ha tenido que conformar con un rol residual. No aguanta más, y espera que las cosas cambien con Alonso o con otro entrenador.