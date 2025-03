Estrella de la Juventus, busca una salida desesperada, y se ha ofrecido personalmente a Joan Laporta

A Joan Laporta se le ha presentado una oportunidad fantástica para hacerse con una estrella de la Juventus, que ya tiene tomada la decisión de irse en verano, viendo que el proyecto sigue naufragando a la deriva. Thiago Motta fue la apuesta de la directiva para tratar de remontar el vuelo, y de encontrar el rumbo tras tantos años sin lograr nada destacable, pero ha acabado siendo un fracaso estrepitoso, lo que ha llevado a tomar la decisión de despedirlo de manera fulminante.

Se encuentran eliminados de la Champions League, y en la Serie A están lejos del liderato, en manos del Inter de Milán, lo que ha provocado que la paciencia de Dušan Vlahović se agote. Le hicieron muchas promesas cuando llegó, hace ya tres años, y una de ellas es que competirían por todos los trofeos, pero esto no ha sido así en ningún momento, y se siente engañado profundamente. Así que no hay marcha atrás en su intención de salir.

Ha comunicado a la directiva ‘bianconera’ y a su representante que no seguirá en Turín más allá del mes de junio, y ha comenzado a moverse para buscar un nuevo desafío. Y entre las escuadras a las que ha sido ofrecido está el Barça, que no descarta la posibilidad de incorporar a un nuevo delantero centro pronto, considerando que Robert Lewandowski está a punto de cumplir los 37 años, y ya no puede jugar absolutamente todo.

Ferran Torres ha cumplido con creces siempre que ha entrado desde el banquillo, aportando su granito de arena a base de goles, pero tanto Laporta como Deco valoran con buenos ojos la idea de fichar a otro ‘9’ de garantías, que aporte más soluciones a Hans-Dieter Flick. Y aquí es donde ha aparecido la opción de reclutar al canterano del Partizán de Belgrado, que acumula una amplia experiencia y sigue siendo toda una garantía de cara a puerta pese al mal momento de la Juventus.

Pero en el Spotify Camp Nou tampoco tienen previsto hacer ninguna locura, ni pagar barbaridades por nadie, por lo que solamente intentarán traer a Vlahovic si es a cambio de una cifra razonable.