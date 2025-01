Flick aprovecha la victoria contra el Real Madrid para pedir el fichaje de la revelación de la Bundesliga

Hans-Dieter Flick vuelve a coger aire tras la cómoda y abultada victoria que el Barça logró en el Clásico frente al Real Madrid, por segunda vez esta temporada. Los culés venían de un par de meses muy complicados, con resultados muy irregulares, y dejando sensaciones altamente preocupantes, que han provocado que pierdan el colchón de puntos que tenían en el liderato de La Liga EA Sports, y caigan hasta el tercer puesto de la clasificación.

De nuevo las expectativas con el equipo son increíblemente elevadas, y se permiten la licencia de poder aspirar a conquistar absolutamente todos los trofeos posibles. Y ‘Hansi’ ha aprovechado esta oportunidad para solicitar a Joan Laporta que cierre cuanto antes el fichaje de un jugador que resulta de su completo agrado, y que está convencido de que puede ser un pilar muy importante en sus alineaciones, y un acierto rotundo de cara al futuro, como es Tom Bischof.

Las actuaciones que ha completado en las filas del Hoffenheim desde que se abrió hueco en el primer equipo no han pasado desapercibidas para el técnico germano, que precisamente tuvo una breve etapa en dicha escuadra hace ya muchos años. Ha sido comparado con Toni Kroos por sus habilidades, y lo cierto es que al margen del increíble nivel que tiene y de su margen de progresión, hay otro factor que lo hace aún más interesante.

Porque al quedar libre en el mes de junio, no sería necesario tener que pagar absolutamente nada a cambio para que pueda aterrizar en el Spotify Camp Nou. Flick no tiene ni la más mínima duda de que es una incorporación que merece mucho la pena concretar, y que sería un reemplazo ideal para Frenkie de Jong, que saldrá con casi total seguridad, e incluso para las posibles salidas de Fermín López o de Pablo Torre, que no están contentos con su rol.

Ha colocado este nombre encima de la mesa de Laporta y de Deco, para que traten de cerrar un acuerdo cuanto antes que permita incorporarlo al Barça, si bien se encontrarán con la competencia de conjuntos como el Leipzig, el Borussia Dortmund, el Liverpool, el Bayern de Múnich o la Juventus, que también se han interesado por Bischof.