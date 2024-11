Flick pide al intocable de Emery y Laporta ya negocia con el Aston Villa

El Barça busca a un nuevo delantero, aunque el perfil que llegará depende única y exclusivamente de lo que suceda con Robert Lewandowski. Si el polaco se va, harán una importante inversión para firmar a un sustituto de plenas garantías, con Victor Gyökeres como el gran favorito en la agenda de Joan Laporta. Si, por el contrario, el ‘9’ acaba renovando por otro año más, entonces se lanzarán a por un futbolista que acepte un rol secundario, y permita darle descanso.

Hans-Dieter Flick considera que actualmente no hay nadie en la plantilla que pueda asumir el papel de dosificar al ex del Bayern de Múnich o del Borussia Dortmund, ya que ha demostrado no confiar en las capacidades de Pau Víctor, Ansu Fati y Ferran Torres. Por eso mismo, Deco tendría que rastrear el mercado para encontrar a un crack que cumpla con el rol de revulsivo, y en esos parámetros no hay nadie que pueda encajar mejor que Jhon Durán.

La temporada que está realizando hasta el momento en las filas del Aston Villa solamente se puede calificar como excepcional. Aunque está teniendo que vivir a la sombra de Ollie Watkins, cumple con nota siempre que ingresa al césped, y los registros que tiene son sensacionales. Ya ha logrado ver portería en un total de ocho ocasiones, y prácticamente todas han sido entrando desde el banquillo, pues solo acumula un total de 580 minutos disputados.

Esto se traduce en una media de un tanto cada 73 minutos, convirtiéndose así en uno de los goleadores más fiables de Europa. Unai Emery está encantado con el internacional colombiano, al que considera intocable en las rotaciones, y está convencido de que será muy importante. No hay que olvidar que aún es insultantemente joven, y apenas tiene 20 años de edad. Pero en el Barça ya han comenzado a negociar por él, para que sea el relevo de Lewandowski.

Flick ha estado siguiendo de cerca la evolución de Durán, y le ha quedado claro que encajaría perfectamente en el Spotify Camp Nou, y sería un interesante desatascador de partidos, como lo es en la entidad inglesa.

Su valor de mercado alcanza los 35 millones de euros, por lo que Laporta y Deco tendrián que realizar una inversión importante para sacarlo de los ‘villanos’.