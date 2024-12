Florentino Pérez encuentra la solución para la zaga del Real Madrid; Asencio, KO, llega el nuevo Varane

En el Real Madrid tienen un evidente problema en el eje de la zaga, que tampoco se puede decir que haya pillado a nadie por sorpresa. Porque muchos ya advertían que era necesario traer a alguien después de permitir la salida de Nacho Fernández. David Alaba estaba lesionado de gravedad y no tenía una fecha exacta de regreso, y de hecho aún no ha podido reaparecer tras más de un año. Y Eder Militao no había vuelto a ser el mismo tras romperse el ligamento cruzado.

Pero Florentino Pérez no trajo a nadie, y los malos augurios se acabaron cumpliendo, pues el brasileño recayó y será baja para lo que queda de temporada. Carlo Ancelotti no cuenta con Jesús Vallejo, y ahora mismo solo dispone de Antonio Rüdiger para esa demarcación, aunque por suerte ha irrumpido con fuerza el canterano Raúl Asencio, que ha aprovechado su oportunidad y ha demostrado que estaba preparado para ser de ayuda para el primer equipo.

No le ha pesado la responsabilidad ni la presión y no ha acusado la inexperiencia, pues ni siquiera había podido realizar su debut profesional, teniendo que conformarse con jugar en el Castilla, en Primera Federación. Ahora ya queda claro que en el Santiago Bernabéu tendrán que firmar a alguien, y otean el mercado en busca de soluciones de cara al mes de enero. Y ha aparecido un nombre totalmente sorprendente que estaría muy bien considerado.

Y es que los ojeadores del Madrid habrían puesto encima de la mesa del presidente la incorporación de Abdukodir Khusanov, una de las sensaciones de la presente edición de la Ligue 1. Un mercado, el francés, que gusta mucho en Concha Espina, como se ha visto en los últimos años con las contrataciones de Eduardo Camavinga, de Aurelien Tchouaméni o de Kylian Mbappé, a los que hay que añadir a Leny Yoro, que estuvo a punto de llegar este año, y de Raphaël Varane en el pasado.

Precisamente este joven zaguero de 20 años milita en el Lens, de donde llegó el recién retirado central, que se convirtió en uno de los grandes aciertos de Florentino Pérez. Nacido en Uzbekistán, costaría menos de 10 millones de euros, y tiene un gran potencial.

De hecho, se ha colado en la agenda del Borussia Dortmund, del Leipzig, del Mónaco, del Paris Saint-Germain o del Milan.