Florentino Pérez no está dispuesto a pasar por el aro y le ha cerrado las puertas del Real Madrid

El Real Madrid ha encontrado un muro en una de sus operaciones prioritarias para reforzar la defensa: Ibrahima Konaté. El central francés del Liverpool ha mostrado un gran interés en fichar por el club blanco y está más que dispuesto a vestir la camiseta merengue. Sin embargo, su llegada está bloqueada por una exigencia económica que Florentino Pérez no está dispuesto a satisfacer, ya que el jugador pide un sueldo que lo colocaría en el escalón más alto de la plantilla.

Konaté y su entorno han solicitado ser uno de los mejores pagados del equipo, exigiendo cobrar tanto o más que el mejor central del Real Madrid. La principal justificación de esta demanda es el hecho de que el jugador llegaría a coste cero, lo que consideran debe traducirse en una prima de fichaje y un salario superior. El precedente de grandes contrataciones fallidas por exceso de ambición salarial, como en su momento ocurrió con Kylian Mbappé y su prima, ha hecho mucho daño, y ahora Florentino Pérez se niega a que se repita la situación.

Florentino Pérez defiende la escala salarial del Bernabéu

El presidente del Real Madrid tiene una política inamovible: el club está por encima de cualquier jugador y nadie puede desestabilizar la escala salarial. Florentino Pérez ha sido tajante: si Konaté quiere fichar por el Madrid, será bajo las condiciones y los límites económicos establecidos por la directiva. El mensaje es claro: si el francés quiere mucho dinero y ser el mejor pagado de su posición, el Santiago Bernabéu no es el lugar adecuado para conseguirlo.

La cúpula blanca tiene muy clara la estructura de su vestuario y no está dispuesta a permitir que un fichaje, por muy bueno que sea, rompa el equilibrio financiero y la armonía del equipo. Las exigencias de Konaté no solo son consideradas excesivas, sino también peligrosas, ya que podrían abrir una caja de Pandora de peticiones de mejora de contrato entre el resto de los defensas y jugadores clave del Real Madrid. La dirección deportiva ya ha transmitido al entorno del francés que o rebaja sus pretensiones o se descarta la operación de forma inmediata.

Así pues, el Real Madrid tiene muy claro que, aunque Ibrahima Konaté es un jugador de su agrado, el club no va a pasar por el aro de sus altas exigencias salariales, cerrándole las puertas del Bernabéu si no acepta la política de Florentino Pérez.