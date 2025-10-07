Mastantuono tiene dos enemigos en el vestuario del Real Madrid

Franco Mastantuono está siendo una de las sorpresas del Real Madrid en este inicio de temporada. Contra todo pronóstico, el argentino se ha hecho con un sitio en el once titular de Xabi Alonso, a pesar de que tan solo tiene 18 años y hace un par de meses que ha aterrizado en el conjunto blanco. Aun así, esto ha provocado que el jugador tenga dos enemigos en el vestuario.

Dos futbolistas que, en teoría, están luchando con Mastantuono por un puesto en las alineaciones del tolosarra están muy molestos con la situación que están viviendo. Se trata de Brahim Díaz y Rodrygo Goes, que no han escondido su incomodidad porque un recién llegado como el argentino, quien no tiene experiencia y se tiene que adaptar al equipo, se haya convertido en titular indiscutible.

Brahim y Rodrygo están en contra de la titularidad por decreto de Mastantuono

La incredulidad va más allá, teniendo en cuenta que la joven perla no hizo ni pretemporada con el equipo y, de golpe, se convirtió en alguien seguro para Alonso en sus onces, algo que no ha gustado nada a jugadores que deberían tener más galones, como son el hispanomarroquí y el brasileño. Ambos no están teniendo muchos minutos bajo las órdenes del entrenador y les está molestando.

Aun así, Mastantuono es una apuesta personal del club y del técnico, y aunque tampoco está demostrando un gran rendimiento en el terreno de juego, se sigue confiando en él. Por eso, en el vestuario cuesta digerir que alguien que solo hace un par de meses que está en el Madrid ya esté por delante en la rotación, por lo que algunos piensan que está siendo titular por decreto en los despachos.

El hispanomarroquí y el brasileño no entienden que el argentino juegue antes que ellos

Los dos futbolistas que tendrían que estar en el lugar del argentino, como son Brahim y Rodrygo, no entienden el porqué de esta situación, sintiéndose relegados y obstruidos por un jugador de 18 años que tampoco ha demostrado mucho. Según ellos, la meritocracia no está funcionando con Alonso y ya le han hecho saber su descontento en más de una ocasión, pero sin éxito.