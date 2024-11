Haaland lo obligó a irse del Manchester City, es el gran error de Pep Guardiola, ahora quiere ir al Liverpool

El Manchester City apostó solamente por retener a Erling Haaland como delantero del primer equipo. No firmaron a nadie en verano que pudiera dar descanso al crack noruego, y permitieron a Julián Álvarez hacer las maletas con dirección al Atlético de Madrid. Un craso error, pues los resultados este año están siendo francamente decepcionantes, y están teniendo muchos problemas con las lesiones, obligando a Pep Guardiola a tener que recurrir a los talentos de la cantera.

No dispone de alternativas y la plantilla es muy corta, y esto explica la preocupante crisis que atraviesan actualmente. Y uno de los principales señalados es el nórdico, que se encuentra lejos de su mejor versión, y está acusando la sobrecarga de minutos en sus piernas, que ha provocado que no pueda rendir al 100%. Pero no hay nadie que ahora mismo pueda asumir la responsabilidad de convertirse en la referencia ofensiva del equipo inglés.

Mientras tanto, Liam Delap está brillando en la Premier League, donde se ha convertido, por méritos propios, en una de las grandes revelaciones del curso. Los ‘citizens’ decidieron traspasarlo este verano, al no entrar en los planes del entrenador catalán, y aceptaron la oferta de casi 20 millones de euros que el Ipswich Town puso encima de la mesa. Y apenas ha necesitado unos meses para explotar el enorme potencial que atesora.

Seis goles y una asistencia en 13 jornadas es el bagaje del ariete de 21 años, que se vio obligado a renunciar a su sueño de triunfar en el Etihad Stadium por culpa de la presencia de Haaland, que le cerraba de par en par las puertas de la titularidad. Y ya se puede decir sin ningún miedo a equivocarse que es uno de los grandes errores que ha cometido Guardiola. Porque puede ver como aterriza en un rival directo, como es el caso del Liverpool.

Arne Slot ya ha solicitado a la directiva ‘red’ la llegada de un nuevo ariete, y el nombre de Delap gusta especialmente. Y pueden llegar a ofrecer más de 40 ‘kilos’ para llegar a un acuerdo pronto.

El hijo de Rory Delap estaría encantado de llegar a Anfield, y poder vengarse del City.