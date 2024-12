Haaland no le dirige la palabra y no es el único en el Manchester City, Pep Guardiola tampoco

El vestuario del Manchester City es un polvorín debido a la mala racha de resultados que atraviesan en los últimos dos meses, coleccionando apenas una victoria en los últimos 13 encuentros. Una tensión que se ha trasladado lejos de los terrenos de juego, y que ha provocado que exista un mal ambiente dentro de la plantilla. Y hay un jugador que ha sido señalado por sus incendiarias declaraciones, que han provocado que su relación con algunos compañeros sea fría y distante.

Porque Bernardo Silva no ayudó en absoluto con las palabras que dijo en rueda de prensa, acusando a algunos compañeros de no estar concentrados y de haber cometido errores infantiles, señalando claramente a su compatriota Matheus Nunes tras perder contra el Manchester United, un partido en el que cometió un absurdo penalti. Y esto no gustó nada a muchas piezas del equipo, que consideran que es el momento de estar más unidos que nunca.

Solo remando todos en la misma dirección conseguirán salir de la crisis tan preocupante que están viviendo, pues de lo contrario únicamente seguirán yendo cuesta abajo y sin frenos. Pep Guardiola pide a sus futbolistas que sigan trabajando y que tengan paciencia, pues la calidad sigue existiendo. Pero con gestos como el del canterano del Benfica, queda reflejado que el estado anímico de la plantilla está por los suelos, y comienza a haber desesperación.

Erling Haaland también se ha pronunciado y ha intentado salir en defensa de todos sus compañeros, y por ese motivo no entiende que el crack portugués mostrara esa actitud tan desafiante en zona mixta. Con eso no conseguirán nada, y lo único que provoca es que exista más tensión en el vestuario de los ‘citizens’, que sin duda alguna son ahora mismo una de las grandes decepciones de la temporada, y tienen casi imposible revalidar el título de la Premier League.

Bernardo ha pasado a ser considerado como una ‘oveja negra’, y el delantero noruego, además del entrenador, están muy decepcionados con él, hasta el punto de haber dejado de dirigirle la palabra.

Y esto puede propiciar que acabe dejando el City de una vez por todas, tras protagonizar muchos rumores a lo largo de los últimos años.